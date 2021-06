Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong, ca tử vong thứ 65 và 66 cả nước

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 15:59 PM (GMT+7)

Việt Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người tử vong lên 66 trường hợp, riêng trong đợt dịch 4 này đã ghi nhận 21 trường hợp.

Trưa 20-6,Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có thêm 2 ca COVID-19 tử vong.

Bệnh nhân thứ nhất là BN4391, nam, 53 tuổi, sống tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Bệnh nhân bị ung thư đã 9 lần hoá trị. Khi đang điều trị tại BV K Tân Triều thì bệnh nhân mắc COVID-19.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, nơi tiếp nhận khi BN mắc COVID-19, bác sĩ điều trị chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu và kháng sinh, dinh dưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên, tình trạng tổn thương phổi tiến triển tăng dần, bệnh nhân suy hô hấp phải tiến hành đặt ống nội khí quản thở máy ngày 31-5.

Bệnh nhân tử vong hồi sáng 19-6 với chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS, COVID-19 trên bệnh nhân mắc U lympho không Hodgkin kháng trị, tăng huyết áp, suy thận.

Ca tử vong khác là BN6043, BN nam, 80 tuổi, địa chỉ tại Ninh Xá, TP Bắc Ninh. Bệnh nhân này bị tăng huyết áp nhiều năm, suy thận độ II và hen phế quản điều trị thường xuyên.

Ngày 21-5, bệnh nhân xuất hiện ho và sốt nhẹ. Ngày 25-4 được chẩn đoán mắc COVID-19 và nhập viện BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị 1 ngày, sau đó được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân phải can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy ngày 29-5 và tiếp đến phảican thiệp ECMO, lọc máu hấp thụ Cytokine… Tuy nhiên, do tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh lý nền nặng, bệnh nhân không đáp ứng điều trị, suy đa tạng ngày một nặng. Bệnh nhân tử vong hồi 18 giờ 42 phút ngày 19-6 do suy đa tạng - viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân suy thận, tăng huyết áp, suy tim, hen phế quản.

Đây là 2 ca tử vong thứ 65 và 66 trên cả nước có liên quan đến COVID-19.

