Hà Nội: Xử lý hàng loạt xe chở rác làm rò rỉ nước

Theo phản ánh của cử tri huyện Sóc Sơn, thời gian qua trên địa bàn huyện có hiện tượng xe vận chuyển rác làm rò rỉ, chảy nước ra đường nhiều gây ô nhiễm môi trường. Bức xúc với tình trạng trên, cử tri huyện Sóc Sơn đề nghị UBND huyện Sóc Sơn quan tâm, xử lý tình trạng trên.

Về vấn đề trên, UBND huyện Sóc Sơn xác nhận năm 2022 và tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Sóc Sơn có tình trạng xe vận chuyển rác làm rò rỉ, chảy nước ra đường qua các xã Thanh Xuân, Minh Phú, Nam Sơn gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là xảy ra trên các đoạn đường Quốc lộ 2, Quốc lộ 3 và Quốc lộ 18.

Cơ quan chức năng Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý xe chở rác vi phạm môi trường.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của cử tri, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng tăng cường thanh tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải, xe chở vật liệu để rơi vãi, xe chở rác để nước chảy gây mất trật tự an toàn giao thông.

Kết quả cho thấy cơ quan chức năng đã xử lý 6 trường hợp xe vận chuyển rác chảy nước ra mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường với số tiền phạt 18 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an huyện Sóc Sơn cũng phối hợp với đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Sóc Sơn kiểm tra, xử lý 15 trường hợp xe vi phạm về môi trường với số tiền phạt gần 122 triệu đồng. Ví như kiểm tra, xử lý các ôtô chở rác thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, xe lôi kéo chất bẩn, dừng đỗ sai quy định, rơi vãi…

Theo UBND huyện Sóc Sơn, sau khi công an huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý, đến nay tình hình xe vận chuyển rác làm chảy nước ra đường đã giảm hẳn. Hầu hết, các xe chở rác qua các xã Thanh Xuân, Minh Phú, Nam Sơn không còn để nước nước rò rỉ, chảy ra đường.

