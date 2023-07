Hà Nội: Tiếp nhận kỷ vật của ba cảnh sát PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trao Huy chương Vì an ninh Tổ quốc truy tặng liệt sĩ Đặng Anh Quân cho chị Nguyễn Thu Huyền, vợ liệt sĩ Đặng Anh Quân tiếp nhận.

Trước đó, ngày 8/6/2023, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho liệt sĩ Đặng Anh Quân, đã có thành tích 25 năm phục vụ liên tục trong lực lượng CAND.

Tiếp đó, đại diện gia đình các liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc đã trao tặng kỷ vật của các liệt sĩ cho đại diện Cục Công tác Đảng và công tác chính trị. Đây là những kỷ vật quý giá, bổ sung vào sưu tập “Kỷ vật Liệt sĩ Công an nhân dân” của Bảo tàng Công an nhân dân; là nguồn tài liệu hiện vật quan trọng – những di sản văn hóa của lực lượng Công an nhân dân phục vụ trưng bày, giới thiệu về những cống hiến, hi sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đại diện gia đình các liệt sĩ trao tặng kỷ vật của các liệt sĩ.

Kỷ vật của liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Kỷ vật của Liệt sĩ Đặng Anh Quân bao gồm: Huy chương bảo vệ Tổ quốc; Bộ quần áo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; Sổ tay, Cặp sách, Đồng hồ (Liệt sĩ Quân đeo khi chữa cháy tại Quan Hoa, Cầu Giấy), đèn pin.

Kỷ vật của liệt sĩ Đỗ Đức Việt

Kỷ vật của Liệt sĩ Đỗ Đức Việt bao gồm: Mũ Kêpi Cảnh sát; Bộ quần áo quân phục Cảnh sát xuân hè; Ve hàm sĩ quan (Trung úy); Giày sĩ quan và Bức tranh do bạn Bùi Duy Nam vẽ tặng.

Kỷ vật của Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Kỷ vật của Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc bao gồm: Cờ Tổ quốc (phủ lên thi hài Liệt sĩ); Bộ quần áo quân phục Cảnh sát xuân hè; Bộ quần áo Cảnh sát PCCC và CNCH; Ba lô và Bài thơ do đồng chí Nguyễn Đức Chính, nguyên cán bộ Công an TP Hà Nội viết tặng Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc ngày 07/8/2023.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách nhấn mạnh, sự hi sinh của các Liệt sĩ trong lúc thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, bảo vệ tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên của Nhân dân. "Những kỷ vật còn lại của các liệt sĩ là vô cùng thiêng liêng, quý giá đối với gia đình. Tuy nhiên với mong muốn những kỷ vật của các liệt sĩ được lưu giữ, bảo quản và góp phần lan tỏa truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân, gia đình các liệt sĩ đã đồng lòng hiến tặng các kỷ vật cho lực lượng Công an Nhân dân", Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách chia sẻ.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách trao tặng quà tri ân của CATP tới thân nhân 3 liệt sĩ

