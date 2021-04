Cảnh sát sẽ hóa trang để xử lý đua xe, nẹt pô

3 tuần ra quân, xử lý gần 13.000 tài xế dính cồn Cũng theo Cục CSGT, trong ba tuần thực hiện cao điểm chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy của Bộ Công an, lực lượng CSGT công an các đơn vị đã phát hiện 13.642 trường hợp vi phạm. Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện 13.477 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 165 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Tổng số tiền xử phạt là 44,7 tỉ đồng, tước 7.648 giấy phép lái xe, tạm giữ 13.642 phương tiện các loại. Từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm của lái xe về cồn, ma túy và các hành vi phạm khác, đặc biệt là quá tải trọng và đua xe trái phép. Trọng tâm trước mắt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.