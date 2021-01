Hà Nội: Quán karaoke, vũ trường, quán bar tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/2

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 17:46 PM (GMT+7)

UBND TP.Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP tạm dừng hoạt động từ 0h00 ngày 1/2.

Ngày 31/1 văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tại phiên họp trực tuyến số 83.

Một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đưa ra là, tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP tạm dừng hoạt động từ 0h00 ngày 01/02/2021, để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng, chống dịch (thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc, dung dịch sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang).

Ngoài ra, TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kịch bản cụ thể, phân công cụ thể từng công việc cho từng cá nhân, các đội cơ động, các lực lượng dân phòng, tổ dân phố, y tế trên địa bàn thường trực 24/7 để đáp ứng kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các điều kiện trước khi nhập cảnh (giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, giấy khai báo y tế...), việc đưa đón từ cửa khẩu đến các khu vực cách ly y tế đối với người nhập cảnh. Siết chặt công tác cách ly, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng.

Tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp “5K” gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hạn chế tối đa việc tập trung đông người khi không cần thiết; trong trường hợp cần thiết tổ chức phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch, hạn chế tổ chức các lễ hội, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Sở Y tế, chủ động phối hợp chặt chẽ, cập nhật nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh tại các tỉnh đặc biệt là tại Hải Dương và Quảng Ninh và tỉnh/thành phố có vùng dịch để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Triển khai xét nghiệm cho tất cả các trường hợp người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh - Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 đến nay. Xây dựng kế hoạch tổ chức xét nghiệm nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài liên quan đến ca bệnh tại sân bay Vân Đồn.

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, các Bệnh viện Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn: duy trì phân luồng bệnh nhân, yêu cầu người nhà và người bệnh phải đeo khẩu trang, tăng cường xét nghiệm COVID-19 đối với bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân nặng và nhân viên y tế và đảm bảo các tiêu chí Bệnh viện an toàn, Phòng khám an toàn theo Hướng dẫn của Bộ Y tế; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, cơ sở vật chất cho tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Rà soát lại số giường bệnh tại các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố để phục vụ công tác cách ly và điều trị khi Trung ương và Thành phố yêu cầu đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tổng hợp thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố 03 lần/ngày (thời gian: (08h00, 13h00 báo cáo nhanh gửi qua các hòm thư điện tử; 18h00 báo cáo bằng văn bản và gửi qua các hòm thư điện tử) và những diễn biến phát sinh mới báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thông tin rộng rãi các trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung: người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh - Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và sân bay quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế quận, huyện, thị xã khai báo y tế để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Siết chặt công tác cách ly tại các cơ sở cách ly, người nhập cảnh cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở lưu trú có thu phí, cách ly tại nơi lưu trú và các cơ sở cách ly Tổ bay; thực hiện nghiêm túc việc bàn giao người cách ly về địa phương và giám sát theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nơi lưu trú, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng.

Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, những trường hợp không tuân thủ quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế và Thành phố. Tăng cường hơn công tác kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các nhà hàng, chợ, siêu thị và các khu vực công cộng và các khu vực tổ chức các lễ hội; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao để được hướng dẫn việc tổ chức các lễ hội.

