Hà Nội mưa vượt 150 mm, xuất hiện hàng loạt điểm ngập

Dự báo hôm nay tiếp tục mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ sáng sớm đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Phú Thọ tiếp tục mưa 40-80 mm, cục bộ trên 130 mm.

Tại Hà Nội, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển. Vùng mây có xu hướng di chuyển chậm từ đông nam lên tây bắc và mở rộng sang các khu vực lân cận.

Trong 10 phút đến 3 giờ tới (tính từ 6h30), Hà Nội có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, tập trung tại một số khu vực như Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Thanh Oai, Mỹ Đức, Hương Sơn, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình và Láng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào, giông, lượng 15-30 mm, cục bộ trên 70 mm. Chiều tối và tối, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.

Từ ngày 18/9, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.