Hà Nội mưa vượt 150 mm, xuất hiện hàng loạt điểm ngập
Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực Hà Nội mưa trên 150 mm, làm xuất hiện hàng loạt điểm ngập ở Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy..., nhiều trường chuyển học online.
Phố Phùng Khoang, phường Hà Đông và đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm hiện ngập sâu 30-40 cm. Nhiều người dắt xe ra khỏi nhà thì bị ngập nên đành quay về xin nghỉ học, nghỉ làm. Một số học sinh đến trường từ sớm, nhưng đến nơi trường cho nghỉ hoặc chuyển sang học online nên cũng phải quay về trong mưa.
Mưa lớn trên phố Phùng Khoang, người dân phải dắt xe vào hai bên lề đường tránh ngập. Ảnh: Hoàng Giang
Phụ huynh chở con đi làm trong mưa ngập trên đường Mỹ Đình. Ảnh: Thế Bằng
Học sinh trường Tiểu học Mỹ Đình 2 dắt xe về nhà vì được thông báo nghỉ học. Ảnh: Thế Bằng
Xe nối dài trên đường Mỹ Đình. Ảnh: Thế Bằng
Lúc 7h, đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân, ngập sâu 30-50 cm, nhiều phương tiện chết máy.
Nước lênh láng trên đường Lương Thế Vinh sáng nay. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều người phải dắt xe chết máy tạm vào hai bên vỉa hè đường. Ảnh: Hoàng Giang
Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lượng mưa ở trạm đo Mai Dịch, phường Phú Diễn, đến 3h hôm nay là 64 mm, tuy nhiên tuyến đường Doãn Kế Thiện vẫn ngập khoảng 40 cm.
Đường Doãn Kế Thiện ở phường Phú Diễn ngập khoảng 40 cm. Video: Lộc Chung
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ sáng sớm đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Phú Thọ tiếp tục mưa 40-80 mm, cục bộ trên 130 mm.
Tại Hà Nội, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển. Vùng mây có xu hướng di chuyển chậm từ đông nam lên tây bắc và mở rộng sang các khu vực lân cận.
Trong 10 phút đến 3 giờ tới (tính từ 6h30), Hà Nội có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, tập trung tại một số khu vực như Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Thanh Oai, Mỹ Đức, Hương Sơn, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình và Láng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngoài ra, ngày và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào, giông, lượng 15-30 mm, cục bộ trên 70 mm. Chiều tối và tối, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.
Từ ngày 18/9, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.
Theo số liệu quan trắc, từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9, lượng mưa tại nhiều khu vực Hà Nội đặc biệt lớn như Từ Liêm 199 mm, Hai Bà Trưng 190 mm, Cầu Giấy 182 mm, Yên Sở 164 mm và Thanh Liệt 153 mm.
Số liệu quan trắc lượng mưa từ 19h đêm qua đến 3h sáng nay của Công ty Thoát nước Hà Nội.
Mưa lớn trong đêm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân sáng nay. Cụ thể, cửa ngõ phía tây Hà Nội, trên quốc lộ 6, đoạn từ Do Lộ đến cổng bến xe Yên Nghĩa ngập trên 30 cm, nước chiếm gần hết bốn làn đường. Phương tiện phải dồn vào làn ngoài cùng để di chuyển, giao thông qua khu vực ùn ứ.
Trên đại lộ Thăng Long, hướng vào trung tâm thành phố, đoạn qua khu vực An Khánh ngập trên 50 cm, phương tiện gầm thấp không thể di chuyển. Một số xe máy phải chuyển hướng, đi vào cao tốc.
Đường Doãn Kế Thiện - Phú Diễn ngập 40-50 cm sáng nay. Ảnh: Lộc Chung
Một số tuyến khác cũng ngập sâu như đường Láng Hạ đoạn rẽ ra Thái Hà, đường Cầu Bươu, Phùng Hưng (đoạn từ Cầu Đen đến Cầu Trắng), khu vực ngã ba Xa La - Phạm Tu, đường Văn Tiến Dũng, Phúc La... Cảnh sát giao thông tạm thời phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua các khu vực này.
Tại số 10 Phạm Hùng, nước ngập khoảng 30 cm. Đoạn trước sân vận động Mỹ Đình, hướng đi Trần Hữu Dực, cũng ngập. Cảnh sát giao thông đã tháo rào để phương tiện di chuyển qua khu vực phía trước khán đài B.
Đường Tân Tây Đô ngập nặng, phương tiện không thể di chuyển. Khu vực cổng khu đô thị Nam An Khánh cũng ngập. Cầu Vĩnh Tuy, hướng vào trung tâm thành phố, ùn tắc kéo dài.
Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông lúc 7h hôm nay. Ảnh: Hoài Thu
Nhiều hộ dân khu vực ngoài đê, phường Hồng Hà sống trong cảnh nước mưa tràn vào nhà 20-50 cm, sinh hoạt đảo lộn.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/09/2026 06:27 AM (GMT+7)