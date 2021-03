Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt Ủy viên UBND TP

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 17:00 PM (GMT+7)

Chiều nay (29/3), HĐND TP Hà Nội đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND TP tổ chức kỳ họp thứ 19 xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/3, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là nội dung quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thông suốt của UBND TP.

Quy trình công tác nhân sự đã được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình và quy định của Đảng và Nhà nước. Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét miễn nhiệm 5 đồng chí, kiện toàn 7 đồng chí Ủy viên UBND TP.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đăng Định, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP do chuyển công tác; ông Nguyễn Việt Hà, nguyên Giám đốc Sở Tài chính do chuyển công tác;

Miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hồng Thăng, do đủ tuổi nghỉ hưu; miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Tô Văn Động, nguyên Giám đốc Sở VH-TT, do nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu; miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Khắc Hiền, nguyên Giám đốc Sở Y tế với lý do tương tự.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được kiện toàn và miễn nhiệm Ủy viên UBND TP

Liên quan tới công tác nhân sự, HĐND TP cũng bầu cử bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm giúp việc chỉ đạo, điều hành của UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đáp ứng được yêu cầu trên các lĩnh vực công tác và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, HĐND TP đã bầu cử bổ sung 7 Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông, bà: Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch; Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở TN-MT; Trần Thế Cương, Giám đốc Sở VH-TT; Ngô Minh Hoàng, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế; Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-ĐT; Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài Chính.

