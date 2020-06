Hà Nội lên tiếng việc chi hơn 114 tỉ đồng để rửa đường

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 18:15 PM (GMT+7)

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, do thời tiết nắng nóng gay gắt nên một số quận, huyện, thị xã đề xuất tưới rửa đường để hạ nhiệt độ, giảm ô nhiễm môi trường.

Xe tưới nước rửa đường. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến việc UBND TP.Hà Nội vừa đồng ý kế hoạch tưới nước, rửa đường của 30 quận, huyện, thị xã với kinh phí năm 2020 là trên 114 tỷ đồng, chiều 9/6, tại cuộc họp giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Hoàng Cao Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, do thời tiết nắng nóng gay gắt nên một số quận, huyện, thị xã đề xuất tưới rửa đường để hạ nhiệt độ, giảm ô nhiễm môi trường. Do đó, TP.yêu cầu các địa phương chủ động nếu chỗ nào cần tưới rửa đường để vệ sinh, hạ nhiệt độ thì Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn thêm cho các địa phương.

Về phía Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, ông Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban cho biết, rửa đường là kế hoạch từ ban đầu. Trước đây, thậm chí ngày mưa cũng đi rửa đường, đường đang sạch cũng thấy đi rửa gây tốn kém và không cần thiết nên Thành phố cân nhắc dừng lại. Tuy nhiên, thời gian vừa qua có những tuyến đường nhiều bụi bẩn các quận, huyện đề xuất như vậy.

“Tôi cho rằng chủ trương của TP hoàn toàn chính xác. Thực tế, mấy ngày vừa qua, nắng dài không mưa, có những tuyến đường bụi bẩn vẫn phải rửa. Nhưng vấn đề rửa đường phải giao về các quận, huyện để xem xét các tuyến đường có mật độ đi lại, những ngày mưa không nhất thiết phải rửa đường”, ông Học nói.

Nói về kinh phí hơn 114 tỷ đồng, ông Học cho hay, thời gian tới các đơn vị của thành phố sẽ thông tin cụ thể đến báo chí.

Mới đây, UBND TP.Hà Nội vừa đồng ý kế hoạch tưới nước rửa đường tại 30 quận, huyện, thị xã với mức kinh phí là trên 114 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Theo đó, trong những ngày nắng nóng trên 36 độ C, Hà Nội sẽ rửa đường, làm mát tại các tuyến đường có tổ chức lễ kỷ niệm, sự kiện, tại những thời điểm nắng nóng kéo dài, chất lượng không khí kém; các tuyến phố chính phát sinh bụi bẩn…

Dự kiến trong năm 2020, khối lượng rửa đường thường xuyên là gần 470.000 km, không thường xuyên là gần 60.000 km.

Trong đó, quận Cầu Giấy có dự kiến chi cao nhất gần 11 tỉ đồng, huyện Ba Vì đứng thứ hai với 7,8 tỉ đồng, huyện Quốc Oai đứng thứ ba với 7,5 tỉ đồng và thấp nhất huyện Đông Anh gần 500 triệu đồng.

Trước đó, TP.Hà Nội đã quyết định dừng tưới nước rửa đường từ tháng 2/2017 để thay thế bằng các xe hút bụi, quét rác mini được nhập ngoại. Một xe hút rác mỗi ngày hút được 1,5 m3 bụi, rác, bằng sức làm của 12 công nhân. Do vậy, lãnh đạo TP Hà Nội cho rằng dùng máy hút bụi rác sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 70 tỉ đồng tưới nước mỗi năm.

