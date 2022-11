Hà Nội: Giao Công an xử lý bán xăng dầu bằng chai, lọ trên vỉa hè

Trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Hà Nội, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa ký văn bản hỏa tốc gửi Công an TP Hà Nội, Sở Công Thương TP Hà Nội, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Ban chỉ đạo 389 ở các quận, huyện, thị xã yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn của thị trường xăng dầu.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu Cục Quản lý thị trường thành phố, tăng cường công tác quản lý địa bàn, phân công công chức giám sát thường xuyên tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình...

"Đặc biệt, Công an thành phố, chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã phối hợp xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về xăng dầu theo quy định, kiên quyết xử lý tình trạng kinh doanh xăng dầu tự phát qua các chai, lọ, bình can trên một số tuyến đường", Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội yêu cầu.

Sở Công Thương, rà soát, nắm bắt tình hình nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường...

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã, chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương chủ động vào cuộc quyết liệt nhằm giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu tự phát bằng các chai, lọ, bình, can trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kinh doanh xăng dầu trái phép (các điểm bán xăng dầu tự phát).

