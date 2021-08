Hà Nội: Giận chồng, người phụ nữ trèo ra lan can chung cư cao tầng

Thứ Bảy, ngày 21/08/2021 19:17 PM (GMT+7)

Lực lượng an ninh khu vực ở chung cư Vinhomes Ocean Park (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã phát hiện và giải cứu kịp thời người phụ nữ lơ lửng ngoài lan can tầng 4.

Hình ảnh người phụ nữ trèo ra ngoài lan can cao tầng ở chung cư.

Ngày 21/8, lãnh đạo UBND xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người phụ nữ giận chồng đã trèo ra ngoài lan can ở tầng 4 chung cư cao tầng.

Cụ thể, vào trưa cùng ngày, lực lượng an ninh khu vực đã phát hiện một người phụ nữ ở chung cư Vinhomes Ocean Park (huyện Gia Lâm, Hà Nội) trèo ra ngoài lan can ở tầng 4 của chung cư, phía trong được người đàn ông nắm giữ hai tay. Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã phối hợp, đưa người phụ nữ vào nhà an toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Đa Tốn, làm việc với cơ quan chức năng, hai người cho biết là vợ chồng. Người chồng cho hay, trước thời điểm xảy ra sự việc cả 2 đang uống bia. Sau khi lời qua tiếng lại, người vợ không hài lòng, có hiểu lầm nên đã trèo ra ngoài ban công. Hiện hai vợ chồng này đã hòa giải. May mắn người phụ nữ không bị thương.

