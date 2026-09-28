Hà Nội chính thức hợp tác thử nghiệm 'taxi bay'

Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát đề xuất mô hình phát triển kinh tế tầm thấp - phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá tự hành - EHang.

Sở Khoa học và Công nghệ cùng Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thoả thuận hợp tác. Ảnh: PV

Theo thoả thuận, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm có kiểm soát đề xuất mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp - phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá tự hành EHang, qua đó góp phần xây dựng mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp của thành phố Hà Nội.

Hai bên cùng đề xuất thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tiến hành thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay EH-216S, xây dựng mô hình quản lý giao thông hệ thống máy bay không người lái và xây dựng mô hình trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chia thành 4 giai đoạn.

Hình ảnh minh họa taxi bay. Ảnh: Sở KHCN Hà Nội

Nghiên cứu triển khai mô hình kinh tế tầm thấp thương mại phù hợp sau khi có kết quả thử nghiệm có kiểm soát và được đánh gía đạt hiệu quả.

Đồng thời, hai bên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ thuật về vận hành thiết bị bay không người lái; xây dựng trung tâm vận hành và quản lý về thiết bị bay thẳng đứng eVTOL, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về vận hành, an toàn bay. Chuyển giao công nghệ, hướng tới làm chủ công nghệ, trao đổi chuyên môn và kiến thức kỹ thuật giữa Hưng Việt và thành phố Hà Nội.

Công ty Hưng Việt chịu trách nhiệm về nguồn lực công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân lực cho triển khai sandbox từ tháng 10/2026; xây dựng hồ sơ đề xuất thử nghiệm có kiểm soát phù hợp với quy định; triển khai thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội trong trường hợp được UBND thành phố ban hành Quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội.