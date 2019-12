Hà Nội báo cáo vụ Nhật Cường: Tiết kiệm 2 tỷ/năm tiền Internet

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 15:01 PM (GMT+7)

Hà Nội khẳng định việc triển khai chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 mang lại hiệu quả, lợi ích rõ rệt. Cụ thể, việc chi trả tiền Internet mỗi năm giảm được 2 tỷ đồng so với trước đó.

Nhật Cường mobile Sự kiện:

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.

Theo đó, trên cơ sở kết quả triển khai đạt yêu cầu đặt hàng của thành phố, phiên bản phần mềm năm 2016 đã được Sở TT&TT ký kết hợp đồng số 68/2016/NHATCUONG-STTTT.

Trong đó, các nội dung đã thực hiện gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 7 nhóm dịch vụ công khai sinh, khai tử; Phần mềm ngành giáo dục: Tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, sổ liên lạc điện tử có kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dân cư của Công an thành phố Hà Nội.

Đối với các ứng dụng dịch vụ theo Hợp đồng 68/2016/NHATCUONG-STTTT (2 nhóm phần mềm).

Đối với 7 nhóm dịch vụ công khai sinh, khai tử, đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết 661.725 hồ sơ trực tuyến và thực hiện 2.249.300 bản sao (năm 2019, tỷ lệ thực hiện trực tuyến đạt 100%).

Tổng số thu phí, lệ phí giải quyết TTHC theo dõi qua hệ thống đạt 9,7 tỷ đồng. Phí thu được khi người dân thực hiện các TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến được địa phương sử dụng theo Luật Ngân sách.

Đối với phần mềm tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, sổ liên lạc điện tử thì hệ thống sổ liên lạc điện tử được cung cấp miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa gia đình và nhà trường thường xuyên, liên tục giúp phụ huynh theo dõi được tình hình học tập của học sinh.

Phần tiếp theo của văn bản cung cấp tài liệu hồ sơ vụ án của UBND thành phố Hà Nội nêu vấn đề về Công tác đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật triển khai.

Theo đó, UBND thành phố nhận định: Công tác hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn triển khai ứng dụng CNTT 2010 – 2015 còn lúng túng trong công tác đầu tư, thiếu đầu bộ. Thì giai đoạn 2016 – 2020 Thành phố đã giao Sở TT&TT tập trung rà soát, đánh giá và tổ chức quy hoạch tổng thể để đảm bảo mục tiêu quy hoạch thống nhất đường truyền dùng chung trong toàn thành phố. Triển khai toàn bộ mạng LAN đến cấp phường xã thị trấn và mạng WAN thông suốt từ thành phố đến 3 cấp trực thuộc.

Chấm dứt việc thuê riêng lẻ, lãng phí, chất lượng không đáp ứng yêu cầu CNTT tại các cơ quan.

Hà Nội khẳng định việc triển khai chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 mang lại hiệu quả, lợi ích rõ rệt.

Đặc biệt, giúp tiết kiệm chi ngân sách thành phố rất nhiều, trong đó riêng chi trả dịch vụ Internet cho 320 xã, phường thị trấn theo hình thức tập trung đã tiết kiệm ngân sách thành phố hàng năm là hơn 2 tỷ đồng do giảm được 48% chi phí so với giá dịch vụ công khai.

Về trung tâm dữ liệu thành phố được Sở TT&TT tổ chức thuê Trung tâm dữ liệu Thành phố tại Hòa Lạc (do Vietel IDC cung cấp) để phục vụ triển khai các ứng dụng, dịch vụ CNTT dùng chung của thành phố trên cơ sở đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; vị trí đặt thuận lợi, gần hệ thống máy chủ của Công an thành phố…

Trước đó, ngày 24/7, Bộ Công an đã gửi văn bản cho Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án.

Ông Chung sau đó chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan điều tra.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-bao-cao-vu-nhat-cuong-tiet-kiem-2-tynam-tien-internet-150...Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-bao-cao-vu-nhat-cuong-tiet-kiem-2-tynam-tien-internet-1501221.tpo