Giao xe cho bạn nhậu gây tai nạn chết người, thanh niên bị khởi tố

Ngày 10/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Cẩm Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chí Quang Phát (26 tuổi, ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Chí Quang Phát tại cơ quan công an

Theo điều tra, ngày 9/2, Phát và Vòng Cảnh Thắng (26 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cùng nhau nhậu tại nhà anh rể của Thắng ở ấp Tân Bình (xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ).

Đến khuya cùng ngày, Phát giao xe máy của mình cho Thắng điều khiển chở về nhà. Khi chạy đến tuyến đường liên xã Long Giao – Bảo Bình, Thắng không làm chủ được tay lái nên đã đâm thẳng vào cổng nhà người dân bên đường.

Hậu quả, Thắng tử vong tại hiện trường, Phát bị thương nhẹ.

Kết quả điều tra cho thấy, Phát đã giao xe cho Thắng sau khi Thắng đã sử dụng rượu bia. Kết quả giám định nồng độ cồn trong máu của Thắng là 216,93mg/100ml, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến Thắng tử vong.

Hành vi của Phát đã đủ yếu tố cấu thành tội Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

