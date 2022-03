Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh làm Cục trưởng chống tham nhũng

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, 49 tuổi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Chiều nay 28-2, Công an tỉnh Quảng Ninh công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) từ ngày 1-3.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Bộ Công an đồng thời điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, quê ở tỉnh Nghệ An. Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Công an Quảng Ninh, ông Lâm là Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Hai người tiền nhiệm của ông Lâm tại C03 là Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc hiện đều giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

