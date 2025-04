Giám đốc công an chính thức thông tin vụ ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn giao thông

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, không chỉ vụ việc có liên quan đến ông Đoàn Văn Báu mà có những vụ việc khác trên địa bàn, khi mạng xã hội đề cập, công an tỉnh cũng phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ. Đối với các thông tin thất thiệt, bịa đặt, tin giả, sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh, mời lên làm việc, xử lý. Công an tỉnh cũng làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, tiến hành bóc gỡ, vô hiệu hoá các tài khoản, trang, kênh, hội, nhóm, tin bài viết trên không gian mạng có nội dung xấu, độc, sai sự thật…, đồng thời tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.