4 người thương vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 29-3, anh Vũ Đình Th. (SN 2006, trú ở thôn La Xá, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe máy (không BKS), hướng từ huyện Thanh Miện đi huyện Bình Giang, chở theo 2 người là Trần Văn L. (SN 2007, trú ở thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện) và Nguyễn Bá Duy A. (SN 2008, trú ở thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện).

Khi đến km 11, đường 392 thuộc thôn La Xá, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, xe máy do anh Th. điều khiển đã va chạm với xe máy mang biển số 34F1- 023.xx do Vũ Khánh C. (SN 2010, chưa rõ quê quán) điều khiển, theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Vũ Đình Th. tử vong tại chỗ; Vũ khánh C. được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện.

Hai anh Trần Văn L. và Nguyễn Bá Duy A. bị thương và đang được cấp cứu. 2 phương tiện bị hư hỏng.

Qua camera của người dân gần hiện trường cho thấy, trước khi vụ tai nạn xảy ra có một nhóm gồm nhiều thanh niên điều khiển xe máy đi với tốc độ cao qua khu vực này.

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.