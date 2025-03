'Nhà báo ảo' lật lại vụ gây tai nạn của ông Đoàn Văn Báu, người trong cuộc nói gì?

LTS: Nhân vật Đoàn Văn Báu (cựu Thượng tá Công an, chuyên gia tâm lý học) nổi tiếng trên mạng xã hội do có thời gian đi cùng đoàn bộ hành của ông Thích Minh Tuệ ở nước ngoài. Gần đây dư luận có nhiều ý kiến trái chiều trước thông tin về vụ tai nạn giao thông do ông Báu gây ra tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hơn 1 năm trước. Đáng lưu ý, có thông tin cho rằng hậu quả vụ việc nghiêm trọng nhưng cơ quan chức năng xử lý chưa nghiêm, có dấu hiệu 'bỏ lọt tội phạm". Những thông tin trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các cá nhân liên quan, đến các cơ quan chức năng thụ lý vụ việc. Để giải tỏa ngọn nguồn thông tin, PV VietNamNet đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc này...