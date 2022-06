Giám đốc CDC Khánh Hòa đã nhận tiền phần trăm từ việc mua sắm kit test

Cơ quan điều tra xác định giám đốc, một số nhân viên CDC Khánh Hòa đã nhận tiền phần trăm, hưởng lợi từ Việt Á.

Liên quan vụ công an tống đạt quyết định khởi tố các bị can tại CDC Khánh Hòa, Thượng tá Trần Minh Trúc, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin: Sáng 17-6 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa; Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa; Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Phòng dự án Công ty TNHH Phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam (gọi tắt là VNDAT).

Ba bị can trên bị khởi tố điều tra tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 Điều 222 BLHS.

Ông Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc CDC Khánh Hòa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Dõng, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Huy.

Riêng Nguyễn Thị Thúy đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác.

Sáng cùng ngày, lực lượng công an đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Dõng và ông Huy.

Các quyết định, lệnh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa bị bắt tạm giam. Ảnh: HUỲNH HẢI

Theo ghi nhận của PV báo Pháp Luật TP.HCM, đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám xét, thu giữ nhiều thùng tài liệu tại CDC Khánh Hòa. Bị can Trần Quốc Huy được dẫn giải ra xe sau khi chứng kiến việc khám xét.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2020 và 2021, CDC Khánh Hòa được giao sử dụng ngân sách Nhà nước, nguồn thu dịch vụ để thực hiện mua sắm bằng hình thức đấu thầu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của ông Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu CDC Khánh Hòa, ông Trần Quốc Huy được giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm, thực hiện toàn bộ hồ sơ đấu thầu mua sắm kit test PCR.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu tại CDC Khánh Hòa. Ảnh: HUỲNH HẢI

Huy đã cấu kết, thông đồng với Nguyễn Thị Thúy thực hiện trái pháp luật năm gói thầu mua sắm các bộ hóa chất xét nghiệm IVD dùng cho tách chiết acid nucleic phục vụ xét nghiệm COVID-19 với tổng giá trị hơn 14,2 tỉ đồng cho CDC Khánh Hòa, gây thiệt hại đối với Nhà nước số hơn 9,8 6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra hoàn tất việc khám xét tại CDC Khánh Hòa. Ảnh: HUỲNH HẢI

Trong quá trình thực hiện mua sắm theo các gói thầu, Huỳnh Văn Dõng và một số nhân viên CDC Khánh Hòa có nhận tiền phần trăm, hưởng lợi từ các công ty trúng thầu, trong đó có sản phẩm do Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

