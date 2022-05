Giám đốc CDC Đắk Lắk và các thuộc cấp "hợp thức hóa" 4 gói thầu như thế nào?

Giám đốc CDC Đắk Lắk và các thuộc cấp "hợp thức hóa" 4 gói thầu như thế nào?

CDC Đắk Lắk đã hợp thức hoá hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, hoá chất, môi trường, vật tư tiêu hao xét nghiệm COVID-19 vào 4 đợt từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021. Trong 4 gói thầu, CDC Đắk Lắk đã đưa ra 1 gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, còn 3 gói thầu chỉ định thầu rút gọn

Liên quan đến việc bắt giám đốc và một số nhân viên CDC Đắk Lắk, ngày 27/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trumg tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk nên đã vào cuộc điều tra.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Trí

Trong 2 năm 2020-2021, triển khai kế hoạch thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, CDC Đắk Lắk đã liên hệ mượn máy, tạm ứng sinh phẩm, hoá chất, vật tư xét nghiệm COVID-19 của một số doanh nghiệp như: Công ty CP Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á); Công ty TNHH Khoa học An Việt (TP Hồ Chí Minh); Công ty CP thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế); Kit xét nghiệm COVID-19 do Cty Việt Á sản xuất; cam kết hoàn thiện hợp đồng và các thủ tục cần thiết để thanh toán tiền và giá thanh toán theo giá tại thời điểm mượn hàng. CDC Đắk Lắk đã tạm ứng, mượn của các doanh nghiệp trên tổng 87.497 Kit xét nghiệm. Trong đó, Cty Việt Á 78.525 Kit, Cty An Việt 1.200 Kit và Cty Dược phẩm Huế 7.769 Kit.

Các bị can nghe Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, khám xét nơi làm việc

Sau đó, CDC Đắk Lắk đã hợp thức hoá hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, hoá chất, môi trường, vật tư tiêu hao xét nghiệm COVID-19 vào 4 đợt từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021. Trong 4 gói thầu, CDC Đắk Lắk đã đưa ra 1 gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, còn 3 gói thầu chỉ định thầu rút gọn, không qua hồ sơ tuyển, không qua mạng và ký kết hợp đồng kinh tế để thanh toán giá trị sinh phẩm, vật tư xét nghiệm đã tạm ứng cho các doanh nghiệp trên với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, riêng về tiền Kit xét nghiệm có trị giá hơn 10 tỷ đồng, số còn lại là mua sinh phẩm, hoá chất, môi trường, vật tư tiêu hao xét nghiệm COVID-19.

Công an khám xét, thu thập tài liệu tại phòng làm việc của giám đốc CDC Đắk Lắk

Việc CDC Đắk Lắk tạm ứng, mượn Kit xét nghiệm của các doanh nghiệp sau đó hợp thức hoá bằng 4 gói thầu là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, là vi phạm quy định của Luật đấu thầu năm 2013, gây hậu quả thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền hơn 6 tỷ 859 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của ông Trí

Trước những hành vi trên, ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trịnh Quang Trí (Giám đốc CDC Đắk Lắk), Trần Thanh Mỹ (Trưởng Phòng tài chính kế toán CDC Đắk Lắk), Trần Thị Nguyên Hằng (nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mai Anh (Phó Khoa Dược CDC Đắk Lắk), Đặng Minh Tuyết (Phó Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk) và Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh của Cty Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên). Tất cả đều bị khởi tố cùng hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Liên quan đến việc các bị can trên có hay không đưa và nhận hối lộ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ nhằm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

