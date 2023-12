Gia đình của nữ sinh Ninh Thuận bị tông chết kháng cáo bản án

Diễn biến vụ án nữ sinh Ninh Thuận bị tông chết Theo bản án, sáng 28-6-2022, ông Minh điều khiển ô tô 85A-074.07 đi trên đường 16-4 (TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) rồi chuyển hướng sang phải để rẽ vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng, ô tô do ông Minh cầm lái đã tông xe máy do nữ sinh lớp 12 H.H.A. điều khiển, đi cùng chiều. Vụ việc khiến nữ sinh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong. Sau đó, ông Minh nhờ ông Võ nhận giúp là người điều khiển ô tô gây tai nạn. Ông Võ nhận lời đề nghị của ông Minh, khai với cảnh sát mình là người điều khiển ô tô gây tai nạn. Bà Hằng biết ông Võ đã đứng ra nhận tội giúp chồng nên cũng khai báo gian dối rằng ông Võ là người điều khiển ô tô. Tuy nhiên, đến ngày 29-6-2022, các ông, bà Minh, Võ, Hằng cùng đến Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đặc biệt, ngày 13-7-2022, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm gửi thông báo cho gia đình nạn nhân, theo đó "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của em H.H.A là 0,79mg/100ml máu". Kết quả này khiến người thân của nạn nhân vô cùng bức xúc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận sau đó thừa nhận kỹ thuật viên xét nghiệm làm không đúng, thiếu bước kiểm chứng nhưng đã ký trả kết quả. Lãnh đạo bệnh viện đã xin lỗi gia đình nạn nhân. Hội đồng Kỷ luật của Bệnh viện kỷ luật 5 cá nhân liên quan đến sai sót quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của H.H.A.