Vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị xe tông tử vong: Đình chỉ bị can đối với chú và vợ của cựu thiếu tá quân đội

Miễn trách nhiệm hình sự 2 bị can

Sáng nay (5/12), Tòa án Quân sự khu vực 2 (ở đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đưa ra xét xử ông Hoàng Văn Minh (37 tuổi, cựu Trợ lý tài chính Trung đoàn không quân 937) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ông Hồ Hoàng Hùng (cha nữ sinh bị cựu thiếu tá lái xe tông tử vong, ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) dự phiên toà với tư cách là đại diện người bị hại, khi con gái của ông bị cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh lái ô tô gây tai nạn tử vong.

Cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh tại phiên toà ngày 17/8. Ảnh: L.H.

Trước đó, ngày 17/8, vụ án này từng được đưa ra xét xử tại Tòa án Quân sự khu vực 2. Tuy nhiên, HĐXX căn cứ vào kết quả xét hỏi đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, đánh giá lại hành vi, vai trò của ông Phạm Văn Võ (50 tuổi, chú ông Minh) và bà Huỳnh Thị Kim Hằng (30 tuổi, vợ ông Minh) trong vụ án.

Nhưng sau khi hoàn thành điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã miễn trách nhiệm hình sự với ông Phạm Văn Võ và bà Huỳnh Thị Kim Hằng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 2, hành vi của ông Võ, bà Hằng đã cấu thành tội “Khai báo gian dối” theo quy định tại khoản 1 Điều 382 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tội mà 2 bị can phạm phải là tội ít nghiêm trọng, các bị can phạm tội lần đầu và đều có nhân thân tốt. Trong quá trình giải quyết vụ án, nhận thức được sai phạm của mình, 2 bị can luôn thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

Bà Hằng (bên phải) và ông Võ (bên trái) được miễn trách nhiệm hình sự. Ảnh: L.H.

“Việc khai báo gian dối của các bị can diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, ngay sau đó đã tự nguyện, chủ động khai báo lại đúng sự thật… Vì vậy, việc đình chỉ điều tra vụ án đối với tội ‘khai báo gian dối’, đình chỉ điều tra bị can đối với Phạm Văn Võ, Huỳnh Thị Kim Hằng của cơ quan điều tra là có căn cứ, đúng pháp luật”, trích cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2.

Chú nhận tội thay cháu

Trong cáo trạng truy tố bổ sung, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2 giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Hoàng Văn Minh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cựu thiếu tá Minh (khoanh đỏ) tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp lại clip.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào sáng 28/6/2022, ông Minh lái ô tô chở theo vợ là bà Hằng và ông Võ đi trên đường 16/4, TP Phan Rang - Tháp Chàm và đã tông vào xe máy chạy cùng chiều của em Hồ Hoàng Anh (18 tuổi, ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, đang đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp THPT). Sau cú tông mạnh, nữ sinh này bị hất văng vào trụ điện tử vong. Khi xuống xe kiểm tra, ông Minh thấy nữ sinh bị thương liền đưa đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.H.

Tuy nhiên, sau đó ông Minh đã nhờ ông Võ nhận giúp là người lái xe. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Võ cũng khai mình là tài xế lái xe gây tai nạn. Bà Hằng cũng khai báo gian dối ông Võ là người điều khiển ô tô khi xảy ra tai nạn, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Sau quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định ông Minh mới là người lái xe gây tai nạn. Đến tháng 8/2022, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Minh. Vài tháng sau, cơ quan này đã khởi tố ông Võ và bà Hằng nhưng cho tại ngoại.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]