Vụ nữ sinh Ninh Thuận bị tông chết: Đình chỉ bị can đối với chú và vợ của cựu thiếu tá quân đội

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 28-6-2022, ông Minh điều khiển xe con trên đường 16 Tháng 4 theo hướng đường Ngô Gia Tự, ở giữa có dải phân cách cứng (thuộc TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Ông Minh có ý định vào Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (Vietinbank Ninh Thuận) để giao dịch. Cách cổng Vietinbank Ninh Thuận khoảng 40 m, ông Minh bật đèn tín hiệu xi nhan xin đường bên phải. Khi còn cách cổng ngân hàng khoảng 5 m, ông Minh đánh lái cho xe chuyển hướng sang phải để vào cổng. Thời điểm này, đầu xe cách lề đường khoảng 0,6 m thì phần trước bên phải xe do ông Minh điều khiển va chạm phần tay cầm lái bên trái của xe máy do nữ sinh Hồ Hoàng Anh điều khiển từ phía sau chạy lên, làm xe máy đổ sang phải, trượt về phía trước. Nạn nhân văng ra xa khoảng 4 m, đầu đập xuống lề đường, tiếp đó va vào trụ điện, nằm bất động. Tài xế gây tai nạn là Hoàng Văn Minh phản xạ đạp phanh cho xe dừng lại rồi cùng vợ xuống xe, đến chỗ em Hồ Hoàng Anh kiểm tra. Thời điểm mở cửa xuống xe, ông Minh sử dụng điện thoại di động. Thấy em Hồ Hoàng Anh bị thương nặng nên ông Minh quay trở lại mở cửa phía sau bên trái xe 7 chỗ, nói mọi người xuống xe để ông đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại, tài xế ra khỏi xe khi đang nghe điện thoại liên quan vụ nữ sinh Ninh Thuận bị tông tử vong Lúc này, do lo sợ sự việc ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị nên ông Minh đã nói riêng với ông Phạm Văn Võ, nhờ ông này nhận là người điều khiển xe gây tai nạn. Nữ sinh Hồ Hoàng Anh sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện. Khi công an điều tra vụ việc, ông Võ đã nhận mình là người điều khiển chiếc xe gây tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng biết rõ ông Võ đứng ra nhận tội thay chồng nhưng đã khai báo gian dối với cơ quan công an. Bà Hằng còn cam kết chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật. Trong quá trình điều tra, vào ngày 13-7-2022, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm gửi thông báo cho gia đình nạn nhân. Theo đó "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu", khiến người thân nạn nhân bức xúc. Liên quan vụ việc, Hội đồng Kỷ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã kỷ luật 5 cá nhân liên quan sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.