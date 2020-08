Gia đình 3 thế hệ dương tính với COVID-19

Chủ Nhật, ngày 02/08/2020 21:04 PM (GMT+7)

Gia đình này trú khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tối 2/8, Bộ Y tế đã công bố thêm 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 9 ca tại tỉnh Quảng Nam. Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, lịch trình đi lại và yếu tố dịch tễ của 9 bệnh nhân này được xác định, cụ thể:

1. BN 591: Bệnh nhân nữ (SN 1957, trú thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên). Lúc 17h ngày 18/7, bệnh nhân từ TP Hồ Chí Minh về đến Sân bay Đà Nẵng, sau đó di chuyển về dự đám tang cha tại địa chỉ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Đến 18h cùng ngày về nhà tại địa chỉ thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước.

Sáng 19/7, bệnh nhân ra lại đám tang, đến 17h cùng ngày có tiếp xúc trực tiếp với BN 456. Khoảng 20h cùng ngày, BN 456 rời đám tang, bản thân BN 591 ở tại đám tang và có tiếp xúc với nhiều người.

5h ngày 20/7 bệnh nhân tiếp tục tiếp xúc với BN 456, đến 12h thì BN 456 ra về. Thời điểm này BN 591 tiếp xúc với nhiều người trong, đó có chồng và con.

Khoảng 8h ngày 21/7, bệnh nhân đi uống cà phê quán Thanh Vân tại thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước cùng với hàng xóm gồm vợ chồng chị L. và anh Q., Tr., Ph., T., B., H., L.).

Từ 22/7đến 25/7 bệnh nhân ở nhà và không đi đâu, có tiếp xúc với hàng xóm. Đến 8h ngày 23/7 bệnh nhân đến UBND xã nhận tiền thương binh liệt sỹ, ngồi chờ 30 phút sau đó nhận tiền.

Đến 9h ngày 26/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt nên đến Bệnh viện Đa khoa Bình An tại thị trấn Nam Phước khám bệnh, được hướng dẫn chụp phim, xét nghiệm máu, siêu âm, sau đó nhận thuốc về nhà, chiều cùng ngày đến tạp hóa Sáu Ngát (chợ Nam Phước) mua nhu yếu phẩm, trong chiều có người em tên Su đến thăm.

Khoảng 12h ngày 27/7, bệnh nhân đi gội đầu tại quán Nga (thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước), chiều cùng ngày đi hát karaoke tại nhà vợ chồng chị L và anh Q.

Ngày 28/7 bệnh nhân ở tại nhà. Khoảng 16h ngày 29/7 bệnh nhân đến nhà ông Lý (xã Duy Phước) để được khám bệnh, sau đó về nhà và có chị dâu là T.T.Tr và 2 cháu ngoại của bà Tr., cháu chồng T.T.M. đến thăm. Tối 29/7, bệnh nhân ở tại nhà, người nhà lên chốt kiểm dịch số 2 Duy Xuyên báo cáo tình hình.

Ngày 30/7 bệnh nhân ở tại nhà. Chiều cùng ngày được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên, được lấy mẫu xét nghiệm. Tối 31/7 bệnh nhân được đưa xuống khu cách ly tập trung tại Khách sạn Mỹ Sơn. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

2. BN 592: Bệnh nhân nữ (SN 1920, trú thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên). Lúc 7h ngày 22/7 bệnh nhân vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bình An (BN 524 có thời gian điều trị tại bệnh viện này vào ngày 18/7: khoa Cấp cứu; ngày 19 - 21/7: phòng 505 - khoa Nội; ngày 22 - 23/7: phòng 204, khoa Đông y; ngày 24/7: phòng 507 - khoa Nội), 9h đi chụp phim, siêu âm, xét nghiệm và được nhập viện tại khoa Nội (P508) (tiếp xúc với H.T.Th. và con cháu đến thăm).

Ngày 23/7 bệnh nhân ở tại bệnh phòng có tiếp xúc với H.Th.B. Khoảng 14h ngày 24/7 bệnh nhân được chuyển qua phòng P505. Ngày 25-26/7 bệnh nhân ở tại bệnh phòng và không đi đâu. Ngày 27/7 bệnh nhân xuất viện về nhà.

Từ ngày 27/7 đến 29/7 bệnh nhân ở tại nhà và không đi đâu. Trong thời gian này có bà Năm Được đến thăm. Lúc 11h ngày 30/7 bệnh nhân được con trai là H.V.L. đưa đến khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên, sau đó 11h45 được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam bằng xe cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam được lấy mẫu xét nghiệm.

Cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tai ngã ba Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.

3. BN 593: Bệnh nhân nam (SN 1945, trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An). Đầu tháng 7 bệnh nhân được người con đưa ra thăm vợ tại phòng 607 khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được con chở về nhà bằng xe máy.

Lịch trình thường ngày của bệnh nhân: buổi sáng tắm biển ở bãi tắm Tân Mỹ, trưa và tối ăn cơm tại nhà cùng gia đình (các thành viên trong nhà đã đi cách ly). Bệnh nhân thỉnh thoảng đến quán cà phê anh H. để thăm và nói chuyện ( anh H. đã được cách ly).

Ngày 23/7 bệnh nhân được con đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hội An bằng xe máy để làm xét nghiệm máu. Ngày 24-26/7 bệnh nhân ở nhà, tiếp vài người khách đến thăm gồm ông Th., ông H., ông Ch. Ngày 26/7 bệnh nhân được con chở đến nhà ông D. (xã Cẩm Hà) bàn việc làm mộ.

- Từ 26-29/7 bệnh nhân ở nhà lo tang vợ, trong quá trình có tiếp xúc với ông L. (xã Cẩm Châu), và 2 sư cô Tịnh xá Ngọc Châu (sư Ng. và sư D.). Ngày 30/7 bệnh nhân được đưa đi cách ly tại trường Thủy Lợi. Hiện tại ghi nhận bệnh nhân có sốt nhẹ, mệt mỏi. Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường và tăng huyết áp.

4. BN 594: Bệnh nhân nữ (SN 1952, trú thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim, TP Hội An). Khoảng 9h đến 10h ngày 14/7, bệnh nhân đi xe buýt từ Hội An ra Đà Nẵng chăm con gái tại tầng 3 khu G, khoa Nội tổng hợp khu yêu cầu - Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 16/7 đi xe bus về lại Hội An.

Ngày 17, 18, 19/7 bệnh nhân ở tại nhà, có đến nhà cô em gái tên X. nói chuyện khoảng 15. Sáng 20/7 đi xe bus ra lại Bệnh viện Đà Nẵng để chăm con gái, trưa ngày 22/7 đi xe bus về lại Hội An.

Trong thời gian tại Bệnh viện Đà Nẵng bệnh nhân có đi lại mua thức ăn đối diện cổng bệnh viện đường Hải Phòng. Không nói chuyện với những người khác trong phòng bệnh do tất cả đều sốt, nên ngại không giao tiếp. Từ ngày 22/7, sau khi từ bệnh viện về lại nhà, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, đau lưng dấu hiệu cảm cúm. Những ngày sau chỉ ở nhà, ít giao tiếp, có đến sửa xe đạp tại nhà con bà Kinh cùng thôn.

Ngày 31/7 bệnh nhân được con dâu đưa đến khai báo tại Trạm Y tế xã Cẩm Kim và được cách ly từ ngày 31/7 tại trường Thủy Lợi.

5. BN 596: Bệnh nhân nữ (SN 1997, trú thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình), là nhân viên y tế phòng khám tư. Theo thông tin khai thác được từ bệnh nhân, bệnh nhân hằng ngày làm việc tại 1 phòng khám tư trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; ở trọ tại đường Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Các ngày từ 14-17/7 và ngày 19/7, bệnh nhân có vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh. Tối 21/7, bệnh nhân về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung. Sáng 22/7, bệnh nhân đi ăn đám giỗ tại nhà ông ngoại ở thôn Kế Xuyên 1, xã Bình Trung. Đến chiều 22/7, bệnh nhân có đi biển tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Sáng 23/7, bệnh nhân đeo khẩu trang đi chợ Kế Xuyên, xã Bình Trung, có ghé shop quần áo Trang tại chợ. Chiều 23/7 bệnh nhân trở ra lại TP Đà Nẵng và đi làm việc bình thường. Chiều 26/7, bệnh nhân trở về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình và tự cách ly tại nhà. Sáng 28/7, bệnh nhân tới Trạm Y tế xã Bình Trung để khai báo y tế, sau đó có vào siêu thị Điện Máy Xanh tại xã Bình Trung để nộp tiền điện, trong thời gian này bệnh nhân có đeo 2 khẩu trang. Sau đó về nhà và tự cách ly tại nhà.

Sáng 30/7, bệnh nhân có sốt trên 37,5 độ C, vào khám tại khu khám bệnh dành cho người về từ Đà Nẵng - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, tình trạng sức khỏe ổn định; sau đó, bệnh nhân về lại nhà, trên đường về nhà có ghé tiệm thuốc tây (không nhớ tên, địa chỉ giao giữa Phan Chu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ), về nhà lúc tự cách ly theo dõi sức khỏe. Chiều 30/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt cao trên 38 độ C nên vào lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, nhập viện và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/7. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: sức khỏe ổn định, hơi đau rát cổ.

6. BN 597: Bệnh nhân nam (SN 1981, trú khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Theo thông tin bệnh nhân khai báo, bệnh nhân là con của BN 522; 523, sống cùng nhà với 2 bệnh nhân này.

Từ ngày 9/7 đến 22/7, bệnh nhân hằng ngày ra khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc bố là BN 522 (sáng ra Đà Nẵng, chiều về lại Quảng Nam). Từ ngày 22/7 đến 29/7, bệnh nhân chỉ ở nhà chăm sóc bố là BN522, hằng ngày bệnh nhân đi chợ tại khu chợ Ngã tư Hà Lam (phía trên đèn xanh đèn đỏ ngã tư thị trấn Hà Lam khoảng 500m).

Bệnh nhân có quán cà phê riêng nhưng trong thời gian này bệnh nhân không trực tiếp có mặt tại quán để bán cà phê. Ngày 31/7, bệnh nhân được cách ly tại khu tại khu cách ly tập trung tại Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: sức khỏe bình thường, ổn định.

7. BN 598: Bệnh nhân nữ (SN 2012, trú khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Bệnh nhân là cháu nội của BN 522; 523, là con ruột của BN597, sống cùng nhà với nhau. Hằng ngày bệnh nhân chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522 và BN 523.

Ngày 31/7 bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: sức khỏe bình thường, ổn định.

8. BN 599: Bệnh nhân nữ (SN 2011, trú khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). BN là cháu ngoại của BN 522; 523, là con ruột của BN564, sống cùng nhà với nhau. Hằng ngày bệnh nhân chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, BN 523 và BN 564.

Ngày 31/7: đã tiến hành cách ly tại khu cách ly tập trung Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: sức khỏe bình thường, ổn định.

9. BN 600: Bệnh nhân nữ (SN 2013, trú khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Bệnh nhân là cháu ngoại của BN 522; 523, là con ruột của BN 564, sống cùng nhà với nhau. Hằng ngày bệnh nhân chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, BN 523 và BN 564. Ngày 31/7: đã tiến hành cách ly tại khu cách ly tập trung Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: sức khỏe bình thường, ổn định.

Nguồn: http://cand.com.vn/y-te/Gia-dinh-3-the-he-tai-Quang-Nam-duong-tinh-voi-COVID-19-605464/Nguồn: http://cand.com.vn/y-te/Gia-dinh-3-the-he-tai-Quang-Nam-duong-tinh-voi-COVID-19-605464/