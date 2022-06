GĐ Công an Hà Nội: Nhóm "Phản đối BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài" gây phức tạp về ANTT

Đại biểu Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết có nhóm "phản đối đối BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài", hoạt động cả trên không gian mạng và ở thực địa, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Ngày 9-6, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội quan tâm đến vấn đề thu phí tại các trạm BOT và đặt nhiều câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể.

Nhắc lại nội dung Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời rằng khi các trạm BOT hoàn vốn thì sẽ dừng thu phí, Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định) cho biết tháng 4-2020, Bộ trưởng có văn bản trả lời đại biểu về kiến nghị dỡ bỏ trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài trên đường Võ Văn Kiệt (TP Hà Nội), vì gây bức xúc cho người dân do vị trí đặt không đúng. "Đến bao giờ trạm thu phí vô cùng bất cập này sẽ chính thức được dỡ bỏ?"- đại biểu Nguyễn Lân Hiếu chất vấn.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - Ảnh: Quochoi.vn

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài là dự án có nhiều bức xúc ở Hà Nội. Bộ GTVT đã có những phương án kết thúc thu phí dự án này.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, thời điểm trả lời đại biểu Nguyễn Lân Hiếu năm 2020 là dự án đang thu phí tốt, nhưng sau đó do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên doanh thu sụt giảm. Trong khi đó, các hợp đồng BOT trước đây khi ký kết đều có điều khoản điều chỉnh hợp đồng.

"Có nghĩa, khi doanh thu tăng, chúng ta giám sát thấy tăng thì dự án có thể giảm thu phí từ 3-5 năm. Còn những dự án khó khăn thì phải kéo dài thời gian để đảm bảo hài hòa. Trong các điều khoản hợp đồng đều nêu có khó khăn vướng mắc thì giám sát, phối hợp để xử lý"- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, rà soát lại làm sao để đảm bảo công bằng cho nhà đầu tư cũng như người dân. "Là cơ quan Nhà nước, chúng tôi cũng chẳng có quyền lợi gì trong này, nhưng phải giám sát làm sao để người dân không thiệt, để nhà đầu tư làm đúng theo hợp đồng đã ký kết"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Đại biểu Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội tranh luận với Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - Ảnh: Quochoi.vn

Đăng ký tranh luận ngay sau đó, đại biểu Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hiên nay có nhóm "phản đối đối BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài", hoạt động cả trên không gian mạng và ở thực địa, gây phức tạp về an ninh trật tự.

"Hàng ngày, hàng giờ lực lượng công an phải giải quyết, xử lý rất phức tạp. Bộ trưởng vừa trả lời đại biểu Nguyễn Lân Hiếu là sắp tới cho rà soát, tôi đề nghị Bộ trưởng nêu rõ rà soát đến bao giờ, bao giờ thì dừng thu phí trạm này và lý do tại sao đến thời điểm đó mới dừng"- Giám đốc Công an TP Hà Nội chất vấn.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng cho biết đối với dự án BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài, để xử lý được chỉ có 2 phương án. Thứ nhất, để cho nhà đầu tư thu hồi được vốn và có lợi nhuận theo quy định, chúng ta phải cho phép nhà đầu tư thu phí và giám sát việc này để kết thúc khi đảm bảo hoàn vốn và lợi nhuận. Phương án thứ hai là kết thúc thu thu phí ngay, thì Nhà nước phải mua lại một phần dự án, bởi theo hợp đồng ký kết, đến nay nhà đầu tư chưa thu đủ phí để hoàn vốn cũng như đạt lợi nhận theo cam kết.

