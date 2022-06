Lý do nông nghiệp Việt Nam vẫn gánh "3 lời nguyền"

Vật tư tăng cao là vấn đề… toàn cầu ĐB Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình) chất vấn giá xăng dầu tăng gây khó khăn cho ngư dân bám biển. Dù đối mặt với nguy cơ có thể thua lỗ, họ vẫn lựa chọn bám biển mưu sinh. “Bộ NN&PTNT có giải pháp gì, phối hợp với Bộ Công Thương thế nào để trợ giá, hỗ trợ ngư dân?” - ĐB Tâm hỏi. “Giá xăng dầu tăng cao chắc thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên” - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói. Thừa nhận bức tranh ngành thủy sản “rất khó khăn”, ông Hoan cho rằng khó khăn này không chỉ dừng ở xăng dầu. “800.000 ngư dân trên biển, gần 4 triệu người làm các dịch vụ hậu cần ở ven biển, xung quanh các cảng cá... nhưng ngư dân hầu như không tham gia vào một tổ chức nào, manh mún, nhỏ lẻ, tự phát” - ông Hoan nói. Ngoài ra, theo ông Hoan, những chuyến ra khơi trữ lượng khai thác giảm, làm bà con khó khăn hơn. Do vậy, Bộ NN&PTNT đã xây dựng chiến lược phát triển thủy sản bền vững với phương châm giảm khai thác, tăng nuôi trồng, vì trữ lượng ngư trường không còn được như xưa. “Những mái che tạm bợ của các cảng cá làm sản lượng thu hoạch của bà con có thể mất đi khoảng 30%” - ông Hoan nói thêm và cho hay Bộ NN&PTNT đang quy hoạch lại hệ thống cảng cá theo hướng tích hợp đa giá trị, theo hướng quản trị mới hơn để làm sao lượng đánh cá về vốn không như xưa nữa nhưng làm sao cho tốt hơn. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng vật tư tăng cao và khan hàng là điều phổ biến trên toàn cầu do đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng; do lạm phát tăng cao bởi chính sách kích cầu của nhiều quốc gia. Trước tình hình đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, Bộ Công Thương đã thực hiện mọi chính sách, đặc biệt là chính sách thuế để giảm một số loại thuế và một số chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp như giảm tiền điện, giảm lãi suất trong quá trình tổ chức sản xuất; hỗ trợ tìm kiếm những nguồn nguyên liệu thay thế đầu vào để giảm các loại chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng lưu ý Nghị định 67 ra đời với mục tiêu giúp ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, làm chủ biển, phát huy kinh tế biển. “Phải có chính sách an sinh hỗ trợ cho những đối tượng này. Chúng ta không hỗ trợ giá mà hỗ trợ an sinh để người dân nói chung, ngư dân nói riêng vươn khơi bám biển bớt khó khăn” - ông Diên nói.