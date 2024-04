Gặp sự cố trên cao tốc không thể gọi ai cầu cứu vì điện thoại "0 vạch"

Trong năm 2023, qua khảo sát trên các tuyến do Cục CSGT quản lý đã phát hiện 132 mục bất hợp lý về tổ chức giao thông. Đặc biệt, sau khi xảy ra 1 số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Cục CSGT đã tham mưu Bộ Công an chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các kiến nghị chưa được khắc phục và các bất hợp lý phát sinh mới. Đến nay tổng số kiến nghị đã được khắc phục là 74, có 58 kiến nghị chưa được khắc phục và 43 kiến nghị phát sinh mới. Theo thống kê của C08, năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, trên các tuyến cao tốc xảy ra 267 vụ tai nạn, làm chết 91 người, bị thương 172 người. So với thời gian trước liền kề tăng 2 vụ (0,75%), tăng 30 người chết (32,97%), tăng 56 người bị thương (32,56%).