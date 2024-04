Chuyên gia nói gì về loạt xe nổ lốp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn do nhiệt độ cao?

Mới đây hàng loạt ô tô gặp sự cố nổ lốp xe trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến nhiều người hoang mang.

Theo thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an), từ 0 giờ ngày 1-4 đến 12 giờ ngày 4-4 trên tuyến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã xảy ra 12 trường hợp sự cố vỡ lốp xe.

Thời điểm những chiếc xe này bị nổ lốp được biết nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết tại khu vực tỉnh Quảng Trị nắng nóng gay gắt, dẫn tới nhiệt độ mặt đường cũng tăng cao, có thời điểm nhiệt độ tới 63 độ C (ghi nhận vào trưa ngày 1-4).

Nhiều xe bị nổ lốp khi di chuyển trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: NGUYỄN DO

Tuy nhiên theo các chuyên gia, nền nhiệt độ cao không phải là nguyên nhân dẫn đến nổ lốp mà đến từ nhiều lý do khác nhau.

Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng cho biết, để sản xuất một chiếc lốp xe, nhà sản xuất có thể phải thử nghiệm lốp xe trong nhiệt độ 100 độ C mới cho ra thành phẩm. Do đó, 63 độ C chưa thể khiến cho chiếc xe bị nổ lốp mà đến từ nguyên nhân khác.

Ông Đồng phân tích, ở Việt Nam nhiều chủ xe hoặc tiệm sửa xe có thói quen đắp cao su thiên nhiên vào lốp xe. Trong khi đó, lốp xe chịu nhiệt tốt là nhờ cao su nhân tạo, nếu lượng cao su thiên nhiên nhiều dễ dẫn đến nổ lốp xe.

“Có thể chủ xe để lốp xe không đúng áp suất khí theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tức là để lốp xe non hơi dẫn đến ma sát mạnh và gây ra nổ lốp xe”- chuyên gia Minh Đồng nói thêm.

Từ đó, chuyên gia khuyên rằng các chủ xe nên lựa chọn loại lốp xe tốt, có thể có giá trị cao từ 10-15 triệu đồng nhưng đảm bảo an toàn hơn. Tuyệt đối không sử dụng các loại lốp làm từ cao su thiên nhiên có hàm lượng nhiều và bơm khí thì thấy lốp bị non hơi.

Một chuyên gia khác cũng cho biết nên đặt câu hỏi về tuổi thọ của các lốp xe bị nổ. Thông thường nhà sản xuất khuyến cáo về thời gian sử dụng cho lốp xe và số kilomet đã chạy. Cái nào đến trước thì chủ xe nên thay thế lốp mới để lốp xe không bị xuống cấp.

“Lốp xe bị nổ trong lúc đang di chuyển nhanh có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng. Do đó các chủ xe cũng nên cẩn trọng kiểm tra định kỳ lốp xe, áp suất lốp để đảm bảo an toàn”- vị chuyên gia này nói thêm.

