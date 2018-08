Gần 700 nhân sự vận hành tàu Cát Linh – Hà Đông nhiều hay ít?

Tại sao thẻ lên tàu Cát Linh – Hà Đông lại in chữ Trung Quốc Ngày 11-8, Tổng thầu EPC (Trung Quốc) tổ chức chuyến tham quan tàu Cát Linh - Hà Đông cho cán bộ, công nhân và người dân xung quanh dự án. Theo đó, những người lên tàu được phát thẻ in chữ Trung Quốc trước dòng chữ tiếng Việt. Giải thích về điều này, đại diện Tổng thầu, cho biết dự án đang trong giai đoạn thi công, chưa bàn giao chính thức cho phía Việt Nam. Bên cạnh đó, việc ghi như trên để lái tàu, công nhân kỹ thuật Trung Quốc tiện kiểm soát, vận hành. Thẻ lên tàu trong ngày chạy thử tải của Tổng thầu. Trước đó, Ban quản lý dự án Đường sắt, cho biết giai đoạn vận hành kỹ thuật sẽ do lực lượng của Tổng thầu thực hiện. Nhằm kiểm soát người lên tàu, Tổng thầu Trung Quốc phát thẻ cho công nhân, cán bộ kỹ thuật của dự án lên tàu để kiểm tra kỹ thuật hàng ngày hoặc những người có liên quan đi tham quan. Do có nhiều công nhân, kỹ thuật Trung Quốc làm việc nên phải in thẻ có tiếng Trung và thẻ không phát hành ra bên ngoài. Ban quản lý dự án đường sắt cũng khẳng định đang kiểm soát các nội dung trên.