Gam màu u ám nơi rốn hạn Long An

Huyện Cần Giuộc có khoảng hơn 6.100 hộ đang thiếu nước sạch với nhu cầu hơn 350m3/ngày. Nơi đây trở thành rốn hạn của tỉnh Long An.

Một hồ nước trơ đáy ở xã Đông Thạnh. Có thể nhận thấy các tinh thể phản chiếu ánh mặt trời trên những phần đất khô cằn, nứt nẻ.

Người dân bất lực nhìn ruộng đồng chết khô đi qua mùa hạn từ sau tết nguyên đán. UBND huyện Cần Giuộc cũng đã bố trí 44 điểm cấp nước trên địa bàn 5 xã đang ảnh hưởng thiếu nước. "Hai tháng trời tôi và hàng xóm luôn trong tình trạng thiếu nước, quá kinh khủng. Tôi còn nhớ lần hạn gần đây nhất là vào năm 2000, nhưng không đến nỗi trơ đáy ao như thế này. Vợ tôi ngày cũng vác đòn gánh đi xin nước nhưng có giọt nào đâu. Nếu muốn có nước sinh hoạt, tôi phải đem can ra tận xã để hứng (nhà ông Tám đi ra trung tâm xã Tân Tập phải qua đoạn đường đê dài khoảng 300m)", ông Tám (ngụ xã Tân Tập) xót xa.

Xót xa hình ảnh vật dụng phục vụ nuôi cá, nuôi tôm phải xếp vào một gốc. Theo người dân một số người dân xã Tân Tập thì đã hai tháng sống trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Những dấu chân cuối cùng lưu lại nơi đáy ao. Thông tin từ UBND huyện Cần Giuộc, tình hình thiếu nước tại các xã vùng hạ rất nghiêm trọng do nguồn nước cấp chính từ nước mặt do Công ty Cổ phần nước Biwase Long An không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Để hỗ trợ người dân vùng hạ thiếu nước có nước sử dụng, từ ngày 20/3/2024 UBND các xã cùng với Công ty Cổ phần cấp nước Bằng Tâm và Công ty TNHH MTV Nước sạch Cần Giuộc đã tổ chức cấp nước đến một số khu vực thiếu nước nhưng chưa đáp ứng nhu cầu do phương tiện cấp nước không đi vào các khu vực xa, đường nông thôn nhỏ được (do xe có tải trọng lớn).

Hạn mặn đang hoành hành người dân tại huyện Cần Giuộc vô cùng khốc liệt. UBND tỉnh Long An công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn thuộc rủi ro thiên tai cấp độ 4.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Trong khoảng từ ngày 10 - 20/4, dự báo phạm vi ranh mặn 4‰ trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 90 -110km. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở khu vực Nam Bộ có khả năng tập trung trong tháng 4 - 5/2024 (từ 22-28/4 và từ ngày 07 - 11/5). Hình ảnh cá chết khô khiến ai cũng phải rợn người hình dung đến sự khốc liệt của người dân nơi vùng "rốn" hạn mặn.

Nhằm giúp người dân khắc phục phần nào tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt cho người dân trong đợt hạn mặn, nhiều mạnh thường quân từ khắp nơi đã chung tay cùng chính quyền địa phương cung cấp nước sạch cho người dân vượt qua thời điểm khó khăn.

