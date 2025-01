Fansipan và Ô Quy Hồ xuất hiện tuyết

Từ độ cao 2.900 m lên đến đỉnh 3.143 m của Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tuyết rơi dày. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2022 tuyết xuất hiện ở đỉnh núi này. Trước đó hồi tháng 12/2024 và tháng 1/2025, đỉnh Fansipan ghi nhận băng giá, nhiệt độ xuống 0.

Ban đầu mưa tuyết rơi thưa, càng về chiều tối càng dày. Đến 17h, tuyết đã phủ trắng mặt đất, bám trên cành, lá cây.

Khoảng 16h, tại đèo Ô Quy Hồ cao hơn 2.000 m, giáp ranh giữa tỉnh Lai Châu và Lào Cai cũng xuất hiện mưa tuyết.

Mưa tuyết rơi xuống phủ trên nóc một ngôi nhà ở đỉnh Ô Quy Hồ.

Không giống như băng đông kết thành đá, bông tuyết từ trên cao rơi xuống xốp nhẹ.

Người dân chụp ảnh với tuyết ở ven đường đèo Ô Quy Hồ.

Sở dĩ các đỉnh núi ở Hà Giang, Lào Cai xuất hiện mưa tuyết do không khí lạnh liên tục tràn đến miền Bắc từ đêm qua đến chiều nay, gây mưa, gió đông bắc cấp 3-4, nhiệt độ giảm sâu.

Dự báo từ ngày 27 đến 29/1, miền Bắc sẽ rét đậm (trung bình ngày từ 13 đến 15 độ C), vùng núi rét hại (từ 13 độ C trở xuống), núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối do nhiệt độ xuống dưới 3 độ.

Tuyết rơi xuống áo người đi đường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo hai ngày tới miền Bắc sẽ chìm sâu trong không khí lạnh. Các đỉnh núi cao nhiều khả năng tiếp tục có băng giá, sương muối và mưa tuyết với mức độ dày hơn.

Cục Cảnh sát giao thông lưu ý các tài xế nên hạn chế hoặc tạm ngưng lưu thông trên các cung đường có tuyết rơi, đóng băng. Nếu buộc phải di chuyển cần chú ý kiểm tra kỹ phương tiện và định hình lộ trình trước khi xuất phát, đồng thời bảo đảm sức khỏe, tỉnh táo khi lái xe.

Tài xế cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, điều khiển xe tốc độ thấp ngay cả khi lên và xuống dốc, bật đèn sương mù, đèn gầm, đi số thấp, chú ý không rà phanh liên tục trừ khi gặp những tình huống khẩn cấp.

Mưa tuyết phủ trắng xóa mặt đất, cây cối ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, nơi cao hơn mực nước biển 2.000 m. Ảnh: Đặng Ngọc Dân

Một điểm du lịch tuyết phủ trắng mặt sàn. Sáng nay, tại xã Thượng Phùng, Xín Cái của huyện Mèo Vạc, Hà Giang cũng ghi nhận mưa tuyết. Ảnh: Đặng Ngọc Dân