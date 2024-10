Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sử dụng hơn 10.800 ha đất

Chiều 10/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trình bày tờ trình, ông Lê Minh Ngân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - cho biết, hiện nay Trung ương Đảng đã cho chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam với quy mô sử dụng đất hơn 10.800 ha. Những dự án này sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng đất cho các công trình, dự án hạ tầng quan trọng quốc gia.

Bên cạnh đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt, tuy nhiên, nhiều địa phương đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 có sự tăng, giảm khá lớn so với chỉ tiêu được phân bổ. Vì vậy, một số chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 không còn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân.

Theo ông Ngân, nếu không được điều chỉnh, bổ sung sẽ làm giới hạn nhu cầu sử dụng một số loại đất cụ thể tại địa phương, gây khó khăn triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đánh giá, nội dung này phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh nước ta đang chuẩn bị triển khai nhiều dự án quan trọng. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân và giải pháp nhiều chỉ tiêu sử dụng đất được Quốc hội thông qua thực hiện còn thấp. Trong đó, đất nông nghiệp đạt 2,65%; đất giao thông đạt 10,81%; đất xây dựng cơ sở văn hóa đạt 1,96%...

Mặt khác, ông Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị, quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, Chính phủ cần bảo đảm giữ diện tích đất trồng lúa, độ che phủ rừng, quan tâm đến việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, vấn đề an ninh lương thực rất quan trọng. Vì sao chúng ta giữ diện tích đất trồng lúa? Dù trồng lúa có thể lời không nhiều, nhưng vì an ninh lương thực quốc gia, mà an ninh lương thực quốc gia góp phần an ninh lương thực quốc tế. Nước ta nằm trong top đầu về xuất khẩu gạo.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, qua tình hình thế giới có nhiều biến động, ngay cả dịch COVID-19, an ninh lương thực là vấn đề đặt lên hàng đầu. Vì thế, bất cứ giá nào, trong quy hoạch sử dụng đất chúng ta cũng phải tính đến vấn đề an ninh lương thực, nguồn nước, tỷ lệ che phủ rừng…

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, đã đến lúc chúng ta phải xem xét điều chỉnh chỉ tiêu về đất nông nghiệp. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đồng tình phải nghiên cứu rất kỹ, trên quan điểm phân bổ đất lúa nên giữ bao nhiêu, ở đâu cần giữ để đảm bảo an ninh lương thực.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]