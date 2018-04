Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Tướng Vĩnh có 2 luật sư bào chữa

Thứ Tư, ngày 25/04/2018 18:30 PM (GMT+7)

Khởi tố cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh Sự kiện:

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo chấp nhận cho hai luật sư tham gia bào chữa cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ngày 25/4, hai luật sư ở Hà Nội và TP.HCM đã nhận được thông báo của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra thông báo chấp nhận cho hai luật sư tham gia bào chữa cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Cụ thể theo thông báo kể trên, sau khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối đăng ký người bào chữa (theo khoản 4 Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự), Cơ quan An ninh điều tra đã vào sổ đăng ký bào chữa và thông báo cho 2 luật sư.

Cũng theo thông báo của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, hai luật sư bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh thuộc vụ án với 8 tội danh, bao gồm: "Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ", "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và mộ số tỉnh, thành.

Trong đó, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bị điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo 2 Ls đủ điều kiện bào chữa cho ông Vĩnh. Ảnh: Tân Châu

Trước đó vào ngày 6/4, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát - Bộ Công an, để điều tra liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành, núp dưới vỏ bọc Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn.

Từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý.

Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán trên 9 ngàn tỷ đồng, trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game chiếm 97%.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 bị can.