Đùn đẩy trách nhiệm xử lý HTX “ép” dân đóng phí trâu, bò gặm cỏ

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 11:30 AM (GMT+7)

Thanh Hóa Sự kiện:

Trong khi chính quyền tỉnh Thanh Hóa cho rằng không thể xử lý HTX "ép" thu phí trâu, bò ra đồng gặm cỏ vì HTX hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Liên minh HTX lại cho rằng xử lý phải do chính quyền vì chính quyền cấp phép lập HTX.

Sáng ngày 24-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Trọng Thụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện đơn vị chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật nào đối với HTX dịch vụ Minh Anh (xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa), đơn vị "ép" người dân đóng phí trâu, bò ra đồng gặm cỏ gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo ông Thụ, lý do TP chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật là do HTX dịch vụ Minh Anh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, không phải là cán bộ do UBND TP quản lý nên không thể xử lý. "Họ thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có phải cán bộ, nhân viên của TP đâu mà xử lý, nếu mà họ là một bộ phận thuộc TP thì chúng tôi sẽ kỷ luật bình thường. Việc này chúng tôi sẽ báo cáo lại xem xử lý thế nào"- ông Thụ nói.

Còn ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Liên minh HTX Thanh Hóa, cho biết HTX dịch vụ Minh Anh hoạt động theo giấy phép của TP, việc xử lý kỷ luật phải do bên đó. "Trách nhiệm của chúng tôi chỉ hỗ trợ họ về khoa học kỹ thuật, cán bộ yếu thì đào tạo thôi"- ông Hưng cho hay.

Trước đó, theo phản ánh của người dân xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hiện nay họ đang bức xúc trước việc bị HTX dịch vụ Minh Anh (xã Thiệu Dương) "ép" những hộ dân có trâu, bò khi chăn thả ngoài đồng phải nộp phí và tiền thế chấp cho HTX.

Dù UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản chỉ rõ sai phạm của HTX Minh Anh nhưng không hề đưa ra hình thức xử lý

Cụ thể, HTX này đã đưa ra mức thu phí đồng cỏ 100.000 đồng/con (trâu, bò)/năm và 300.000 đồng tiền thế chấp việc chăn thả gia súc, gia cầm ra đồng. Cũng theo quy định mà HTX này đưa ra, những hộ có 3 con trâu, bò thì mức thu sẽ là 300.000 đồng, từ 3 đến 5 con, mức thu 500.000 đồng, từ 5 đến 10 con thu 1 triệu đồng, từ 10 con trở lên thu 2 triệu đồng.

Sau khi vào cuộc xác minh, ngày 20-4, UBND TP Thanh Hóa đã báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và khẳng định việc thu phí đồng cỏ trâu, bò là sai và yêu cầu HTX dịch vụ Minh Anh phải hoàn trả lại cho dân trước ngày 30-4. UBND TP Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND xã Thiệu Dương và các phường, xã khác trên địa bàn rà soát, báo cáo về việc thu phí, lệ phí, nghiêm cấm thu các khoản đóng góp trái với quy định.

Tuy nhiên, dù đã chỉ rõ sai phạm, nhưng báo cáo không đề cập đến việc yêu cầu những cá nhân, tập thể để xảy ra việc thu phí trâu, bò ra đồng gặm cỏ phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.