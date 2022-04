Du khách ở TP.HCM sắp được ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng

Tần suất chuyến bay sẽ được nâng dần theo nhu cầu cũng như đặt hàng của các doanh nghiệp.

Sáng 12-4, UBND TP.HCM và Bộ Quốc phòng, Sở Du lịch TP chủ trì phối hợp Bệnh viện (BV) Quân y 175 và Công ty trực thăng miền Nam tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng máy bay trực thăng.

Chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng phương tiện máy bay trực thăng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đoàn khảo sát thực hiện chuyến bay sáng ngày 12-4. Ảnh: NGUYỆT NHI

Sản phẩm “Ngắm TP.HCM từ trên cao” dự kiến có sản phẩm tầm ngắn và tầm trung. Trong đó, sản phẩm tầm ngắn có thời gian bay từ 30 đến 45 phút gồm bay ngắm trung tâm TP hoặc bay ngắm trung tâm TP và Cần Giờ. Sản phẩm tầm trung có thời gian bay khoảng 60 phút với lộ trình bay kết nối TP.HCM và Long An theo tuyến trung tâm TP – Khu du lịch cánh đồng bất tận (tỉnh Long An) hoặc Cần Giờ - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An).

Du khách sẽ có dịp trải nghiệm ngắm kiến trúc hiện đại và cổ kính gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển TP và sẽ hài lòng khi được tiếp cận phục vụ bằng sản phẩm du lịch mới này. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết “Ngắm TP.HCM từ trên cao” là sản phẩm mới, độc đáo, lần đầu tiên ra mắt tại TP dự kiến đưa vào khai thác nhân Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2022) và ngay sau khi TP phát động chương trình “TP.HCM chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” nhằm chào đón du khách trong nước và quốc tế đến TP.HCM.

Đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch TP đang triển khai xây dựng để thu hút khách du lịch, đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới và hướng đến mục tiêu phát triển TP.HCM trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á.

“Du khách sẽ có dịp trải nghiệm ngắm kiến trúc hiện đại và cổ kính gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển TP và sẽ hài lòng khi được tiếp cận phục vụ bằng sản phẩm du lịch mới này. Trước mắt, TP kết hợp với tỉnh Long An để du khách có dịp trải nghiệm ngắm cánh đồng bất tận ở Long an và sắp tới sẽ tiếp tục phối hợp với các tỉnh Lâm Đồng, Cần Thơ để đáp ứng nhu cầu của các du khách trong nước và quốc tế”, bà Thắng chia sẻ.

Cũng theo bà Thắng, các chuyến bay sẽ phục vụ theo nhu cầu của hành khách và theo lịch bay cố định, nhất là vào mùa cao điểm du lịch nội địa cũng như trước chiến dịch mở cửa du lịch hoàn toàn. Tần suất chuyến bay sẽ được nâng dần theo nhu cầu cũng như đặt hàng của các doanh nghiệp.

Bên trong trực thăng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Sản phẩm “Ngắm TP.HCM từ trên cao” hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thu vị cho du khách. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các chuyến bay sẽ phục vụ theo nhu cầu của hành khách và theo lịch bay cố định, nhất là vào mùa cao điểm du lịch nội địa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc BV Quân y 175 cho biết thời gian qua, sân bay ở tòa nhà của Viện chấn thương Chỉnh hình đã thực hiện tốt các chuyến bay cấp cứu. Viện có định hướng trở thành một trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết BV đang xây dựng quy trình cấp cứu ngoài BV, cố gắng cướp thời gian vàng cấp cứu cho người bệnh. Với kinh nghiệm bay cấp cứu Trường Sa, biển đảo, vùng Tây Nguyên, BV 175 tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai đường bay phục vụ dân sinh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai đường bay trực thăng trước hết là phục vụ công tác cấp cứu điều trị, thứ 2 là kết hợp phát triển du lịch và y tế, thứ 3 là đáp ứng nhu cầu du lịch, phát triển kinh tế phục hồi kinh tế du lịch thời gian qua.

