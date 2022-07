Dự báo thời tiết ngày 26/7: Cảnh báo tia UV gây hại rất cao

Miền Bắc và miền Trung có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nắng nên chỉ số tia UV ở mức gây hại rất cao.

Miền Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (25/7), khu vực Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Dự báo, hôm nay (26/7) và ngày mai 27/7, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, gần chạm ngưỡng nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do nắng và nắng nóng xuất hiện nên các vùng trên cả nước đều có chỉ số tia UV ở mức gây hại rất cao (8-10). Ở mức này, người dân cần hạn chế ra đường vào buổi trưa, nếu có việc phải ra ngoài thì cần phải che chắn cẩn thận, bôi kem chống nắng, sử dụng kính râm và bắt buộc đội mũ.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/7:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Ngày mưa nắng đan xen; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

