Dự án được giao đất tốc hành ở Bình Thuận: Bộ Công an kiểm tra thực địa

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến làm việc và kiểm tra thực địa tại Trường mầm non Lê Quý Đôn (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) - một trong những dự án bị tố cáo vi phạm về việc giao đất.

Theo đó, C01 và các bên liên quan đã phối hợp đo đạc, bay flycam để kiểm tra toàn bộ diện tích dự án. Công an địa phương cũng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh, trật tự.

Chuyển từ đất thương mại sang trường học

Trường mầm non Lê Quý Đôn là một trong 9 dự án tại tỉnh Bình Thuận mà C01 đang thụ lý giải quyết nguồn tin tội phạm về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trường mầm non Lê Quý Đôn là đất vàng ở Phan Thiết nhưng được giao đất không qua đấu giá và miễn tiền sử dụng đất trong 5 năm

Theo đơn tố cáo, dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn tọa lạc trên diện tích 4.766,8 m2 ngay phường Phú Thủy. Tiền thân của khu đất này là chợ đêm Phan Thiết. UBND tỉnh Bình Thuận đã chấm dứt hoạt động tổ chức, kinh doanh chợ đêm Phan Thiết ngày 10/8/2018, sau đó tiến hành đền bù, giải tỏa và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh với tổng số tiền 300 tỷ đồng để đầu tư mở rộng đô thị, tạo quỹ đất sạch có giá trị cao để đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau đó Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng có hồ sơ đề nghị được đầu tư Trường mầm non Lê Quý Đôn tại khu đất nói trên. Qua nhiều thủ tục, đến ngày 1/4/2019, UBND tỉnh Bình Thuận chính thức chấp thuận cho Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng làm chủ đầu tư dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn.

Cụ thể, xét đề nghị của liên sở Kế hoạch-Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường, Giáo dục-Đào tạo, Tài chính, vào ngày 24/10/2018, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành công văn “đồng ý chủ trương đầu tư dự án trường mầm non theo hình thức xã hội hóa, với diện tích 5.000m2 ngay tại vị trí chợ đêm Phan Thiết”.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Xây dựng, Tài nguyên- Môi trường hướng dẫn UBND TP Phan Thiết lập thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất tại vị trí nêu trên cho phù hợp với mục tiêu đầu tư cơ sở giáo dục mầm non.

Sau khi vị trí nêu trên đã được điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với mục tiêu đầu tư cơ sở giáo dục mầm non, Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo kêu gọi đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư có nhu cầu lập dự án. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bình Thuận, sau khi đăng tải thông báo kêu gọi đầu tư vào ngày 25/1/2019, chỉ có Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng đăng ký tham gia.

Dư luận đang đặt vấn đề, vì sao dự án giao cho nhà đầu tư không thông qua hình thức đấu giá khi vị trí này đắc địa, nằm ở trung tâm đô thị Phan Thiết? Nhà nước bỏ ra 300 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng nhưng sau khi doanh nghiệp có nhu cầu thì các sở ngành đã tham mưu, UBND tỉnh Bình Thuận đã điều chỉnh quy hoạch từ đất thương mại dịch vụ qua đất giáo dục để giao cho doanh nghiệp xây trường.

Có ưu ái bất thường?

Nhiều người dân ở Bình Thuận đã làm đơn tố cáo UBND tỉnh Bình Thuận ưu ái giao đất cho Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng và cho rằng dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn là do tư nhân đầu tư, thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, nhưng vị trí của dự án lại không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, địa bàn kinh tế khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014.

Khu đất xây dựng Trường mầm non Lê Quý Đôn xung quanh tiếp giáp với nhiều con đường có giá đất từ 10 đến 16 triệu đồng/m2. Thế nhưng UBND tỉnh Bình Thuận miễn, giảm tiền sử dụng đất với giá 196.896 đồng/m2/năm trong thời gian 5 năm kể từ ngày 10/1/2020 đến hết ngày 9/1/2025 theo phương thức trả tiền hàng năm. Vì cho rằng điều này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nên nhiều người dân làm đơn tố cáo.

Tháng 11/2020, trả lời vì sao không đấu giá đất dự án nói trên, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, người ký quyết định cho thuê đất ở thời điểm trên (hiện đã về hưu) cho rằng, việc kêu gọi nhà đầu tư để phát triển trường mầm non tư thục ở địa bàn phường Phú Thủy là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết được nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn.

UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Tài nguyên-Môi trường có văn bản hỏi ý kiến Bộ Tài nguyên-Môi trường về trường hợp này. Tháng 5/2019, Cục Quy hoạch thuộc Tổng Cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên-Môi trường) có công văn trả lời là “miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường”.

Văn bản của Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định, việc đầu tư dự án trường mầm non trên khu đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp ưu đãi đầu tư, được miễn tiền thuê đất có thời hạn và được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư thì Nhà nước cho thuê đất không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Hồi giữa tháng 12/2021, ông Đặng Công Huẩn, Phó tổng Thanh tra Chính đã ký kết luận về việc UBND tỉnh Bình Thuận giao hàng loạt lô đất vàng không qua đấu giá, trong đó có dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn. Thanh tra Chính phủ cho rằng, đất thực hiện dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn là đất công do Nhà nước quản lý.

Tại thời điểm UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định chủ trương đầu tư, dự án thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư, được miễn tiền thuê đất. Vì vậy, dự án thuộc trường hợp cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

