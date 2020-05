Dự án 10.000 tỷ hoàn thành, Sài Gòn có hết ngập?

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1” tổng kinh phí hơn 9.926 tỷ đồng được khởi công tháng 6/2016 do Tập đoàn Trung Nam là nhà đầu tư. Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và Trung tâm TP.HCM. Ban đầu dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2018. Tuy nhiên, do có những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và nguồn vốn nên sau đó lùi đến tháng 6/2019, rồi đến cuối năm 2019. Đến nay, dự án lại tiếp tục được lùi thời gian hoàn thành đến tháng 10/2020.