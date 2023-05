Đột kích nơi tàu metro Bến Thành - Suối Tiên bị vẽ bậy

Sáng 13-5, phóng viên có mặt tại Depot Long Bình (TP Thủ Đức, TP HCM), nơi tập kết các toa tàu thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Theo quan sát, toàn bộ công trình được quây bằng tôn, tường xi măng, có camera giám sát nhưng rất dễ xâm nhập. Chưa kể, ở một số đoạn giáp với nhà dân nên không khó để leo vào.

Depot Long Bình (TP Thủ Đức, TP HCM)

Ở xung quanh công trình, túi ni-lông, chai nước, xà bần, cỏ dại... tràn lan.

Trong khi đó, dọc các trụ ở ga như Bến xe Miền Đông mới, Khu Công nghệ cao, Thủ Đức, Phước Long, An Phú... rác thải, vẽ bậy giống phong cách với graffiti (vẽ tranh đường phố) cũng xuất hiện nhiều, bất chấp các biển biển "cấm đổ rác", "Giữ gìn mỹ quan chung, xin vui lòng không vẽ, viết lên hàng rào" được dựng lên.

Chưa kể, ở một số trụ bê tông dưới tuyến metro được tận dụng để quảng cáo cho dịch vụ sửa xe, bán nhau mèo đen, cho thuê phòng trọ hoặc cải tạo thành quán nước giải khát, quán ăn,...

Rác thải vây Depot Long Bình

Trước đó, tối 12-5, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TP HCM (chủ đầu tư, MAUR) có công văn gửi UBND và Công an TP Thủ Đức, đề nghị hỗ trợ tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho dự án metro số 1.

Động thái trên được đưa ra sau khi chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phát hiện nhiều sự việc mất an toàn tại công trường như tàu bị vẽ bậy lần thứ 2 và mất cắp thiết bị kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Công an TP Thủ Đức hỗ trợ sớm thực hiện điều tra và truy tìm các đối tượng vẽ bậy, trộm cắp tài sản như nêu trên nhằm bảo đảm an ninh trật tự và tài sản của dự án.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng 13-5:

Vẽ bậy ở ga Phước Long (TP Thủ Đức)

Rác thải tràn lan ở ga Suối Tiên (TP Thủ Đức)

Cải tạo thành quán ăn, bán nước giải khát đoạn gần ga An Phú (TP Thủ Đức)

Trụ bê tông quảng cáo dịch vụ cho thuê phòng trọ đoạn gần ga Bình Thái

Biển cấm đổ rác ở ga Khu Công nghệ cao

Xà bần ở Depot Long Bình (TP Thủ Đức)

