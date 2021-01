Đơn vị thi công trụ sở Sở Tài chính Nghệ An nói về vụ tai nạn

ngày 03/01/2021

Theo phía nhà thầu, bình thường có 50 công nhân nhưng ngày Tết dương lịch 2021 chỉ có 20 người làm việc.

Chiều 3-1, Công an TP Vinh (Nghệ An) tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ tai nạn lao động ở công trình trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nghệ An làm 3 người tử vong, 8 công nhân khác bị thương.

Dự án công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.L

Đơn vị trúng thầu thị công là Công ty CP cơ giới và xây lắp 171; đơn vị tư vấn giám sát là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Trả lời báo chí, ông Lê Tiến Lực - Giám đốc Công ty CP thi công cơ giới và xây lắp 171 cho rằng, bình thường công trường có khoảng 50 công nhân làm việc. Nhưng do hôm qua trùng vào ngày nghỉ lễ Tết dương lịch 2021 nên chỉ còn hơn 20 người.

Tất cả công nhân đều được ký hợp đồng lao động khoán việc, công ty trực tiếp quản lý và trả lương.

Khu vực bị tai nạn khiến 3 công nhân tử vong, 8 người bị thương. Ảnh: Đ.L

Về thang cuốn bị sự cố, ông Lực cho rằng: “Vận thăng này tôi thuê từ một đơn vị khác nhưng công ty tự vận hành, quản lý. Trước khi đưa vào sử dụng chúng tôi đã kiểm định đầy đủ. Hôm qua (2-1), công an làm việc đến tận 1 giờ đêm 3-1, kiểm tra, kiểm định vận hành thang máy. Hiện tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao?”.

Như đã đưa tin, đầu giờ chiều 2-1, hàng chục công nhân đến làm việc vận chuyển vật liệu lên các tầng để xây dựng trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nghệ An thì bất ngờ cáp tời thang cuốn bị đứt. Thang cuốn rơi xuống đất khiến 11 công nhân cùng quê Nghệ An bị thương.

Cuối chiều 3-1, bảo vệ khóa cổng vào công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.L

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, xe cứu thương đã đến chở các nạn nhân đến BV Đa khoa 115 Nghệ An và BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Do bị thương quá nặng, ba công nhân đã tử vong sau đó.

Công trình trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nghệ An có quy mô xây dựng toà nhà 9 tầng và 1 tầng hầm trên diện tích gần 1000m2.

Ông Kha Văn Tám- Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cùng BS Phạm Quốc Dương- Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên các lao động không may bị nạn. Ảnh: Đ.L

Danh tính 3 người bị tử vong cùng trú huyện Yên Thành, Nghệ An:

1, Ông Đặng Minh Cung (64 tuổi, trú xã Nhân Thành).

2, Ông Trần Công Hiếu (45 tuổi, trú xã Vĩnh Thành).

3, Ông Phạm Đức Phượng (48 tuổi, trú xã Vĩnh Thành).

Danh tính 8 người bị thương quê Nghệ An nặng đang cấp cứu:

1, Anh Phan Xuân Phúc (45 tuổi).

2, Anh Phan Xuân Hải (48 tuổi).

3, Nguyễn Hữu Bình (52 tuổi).

4, Anh Trần Văn Tư (40 tuổi).

5, Anh Phan Xuân Duẩn (44 tuổi)

6, Chị Trần Thị Thuỷ (35 tuổi),

7, Bà, Đặng Thị Lương (53 tuổi).

8, Anh Võ Văn Phương (45 tuổi).

