Độc đáo với tục xin lửa cầu may trong đêm giao thừa ở Nam Định

Ngay từ tối, nhiều người dân ở thôn Đào Lạng, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã chuẩn bị đuốc sẵn sàng cho việc xin lửa lấy may đêm giao thừa.

Xin lửa đêm giao thừa là phong tục truyền thống lâu đời của người dân nơi đây.

Chuẩn bị đến giao thừa, nhiều người dân tập trung trước sân chùa để sẵn sàng cho cuộc rước lửa.

Theo lời những cụ cao niên trong làng Đào Lạng, phong tục xin lửa thiêng đêm giao thừa đã có hàng trăm năm.

Sau tiếng chuông báo hiệu khoảnh khắc giao thừa, trụ trì chùa Đào Lạng sẽ xin lửa từ trên bàn thờ Thánh rồi mang ra sân, châm vào đống củi đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu lễ xin lửa.

Người dân nhanh chóng châm đuốc khi lửa ở sân chùa bùng cháy.

Sau khi châm được lửa, người dân sẽ nhanh chóng chạy về nhà đốt trước cửa để cầu may mắn.

Xin lửa không chỉ có ý nghĩa cầu mong một năm mới ấm no, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, người người gặp nhiều may mắn, mà còn thể hiện lòng thành kính của người dân nhớ đến tổ tiên, công ơn của người có công khai mở đất nước, bờ cõi.

Hình ảnh người dân rước lửa về nhà sáng rực cả một quãng đường trong đêm giao thừa.

Nguồn: https://plo.vn/doc-dao-voi-tuc-xin-lua-cau-may-trong-dem-giao-thua-o-nam-dinh-post717343.htmlNguồn: https://plo.vn/doc-dao-voi-tuc-xin-lua-cau-may-trong-dem-giao-thua-o-nam-dinh-post717343.html