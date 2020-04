Doanh nghiệp Trung Quốc dựng mô hình giống đường lưỡi bò phi pháp tại Hải Phòng

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 14:34 PM (GMT+7)

Công ty TNHH Thâm Việt (Trung Quốc) vừa bị phát hiện đã xây dựng một công trình giống với "đường lưỡi bò" phi pháp tại Khu công nghiệp An Dương, TP Hải Phòng.

Ngày 29-4, một lãnh đạo huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, địa phương vừa phối hợp cùng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng phá dỡ, san lấp công trình xây dựng của Công ty TNHH Thâm Việt (Trung Quốc) tại Khu công nghiệp An Dương nằm trên địa bàn huyện An Dương, do thực hiện không đúng với thiết kế được phê duyệt.

Nếu quan sát bằng vệ tinh có thể thấy công trình xây trái phép này giống hình "đường lưỡi bò" phi pháp - Ảnh: Google Map

Điều đáng chú ý, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, công trình này của Công ty Thâm Việt lại có hình thù giống với "đường lưỡi bò" phi pháp của Trung Quốc. Công trình này nằm trên phần đất quy hoạch công viên cây xanh trong Khu công nghiệp An Dương, được lập bằng lối đi lát gạch bao quanh một hồ nước nhân tạo. Khi đứng trên mặt đất nhìn khó phát hiện nhưng khi quan sát từ trên cao sẽ thấy có hình dáng khá giống "đường lưỡi bò" phi pháp.

Theo lãnh đạo huyện An Dương, cùng với việc phá bỏ công trình sai phép nói trên thì chính quyền địa phương cũng yêu cầu Công ty Thâm Việt tháo dỡ ngôi nhà rộng khoảng 400m2 xây trái phép trên phần đất quy hoạch làm công viên cây xanh ở cuối Khu công nghiệp An Dương, dự kiến hoàn tất các phần việc theo yêu cầu của thành phố trong ngày 29-4.

Khu công nghiệp An Dương được xây dựng từ năm 2008 với tổng diện tích khoảng 800ha và do Công ty Thâm Việt làm chủ đầu tư với số vốn 175 triệu USD.

