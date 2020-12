Đỉnh Fansipan có thể xảy ra mưa tuyết dịp Tết Dương lịch 2021

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 13:30 PM (GMT+7)

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đang tràn về khiến miền Bắc rét đậm, rét hại, đỉnh Fansipan (Lào Cai) có thể xảy ra mưa tuyết.

Mưa tuyết có thể xảy ra tại khu vực đỉnh Fansipan (Lào Cai). Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (29/12), một bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta.

Dự báo, từ khoảng chiều tối nay (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, tối và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm nay (29/12) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ gần sáng ngày mai (30/12) ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Các tỉnh Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Cơ quan khí tượng đánh giá, đây là đợt rét mạnh nhất tính từ đầu mùa đông năm 2020. Vùng núi cao có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai nhận định, trong đợt rét này, Sa Pa có thể xuống 0-2 độ C. Khu vực đỉnh Fansipan (cao 3.143m so với mực nước biển) sẽ xuống âm độ.

“Băng giá và sương muối thì chắc chắn xảy ra, còn mưa tuyết tôi dự đoán xác suất xảy ra khoảng 80% ở khu vực đỉnh Fansipan. Cũng không loại trừ khả năng mưa tuyết có thể xảy ra ở khu vực thấp hơn nếu gió trên cao thổi mạnh đưa hơi lạnh xuống”, ông Hải dự báo.

Theo thống kê, từ đầu mùa đông đến nay, đỉnh Fansipan đã xảy ra 4 đợt băng giá. Băng giá phủ trắng các cành cây, ngọn cỏ, lối đi… trên khu vực đỉnh tạo nên khung cảnh rất khác lạ. Nếu có mưa tuyết rơi đúng dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021 sẽ tạo nên phong cảnh kỳ thú đối với du khách.

Tuy nhiên, để giảm thiểu mọi thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là cho người già và trẻ nhỏ; tăng cường công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi...

