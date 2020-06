Đình chỉ phi hành đoàn vụ máy bay lao khỏi đường băng Tân Sơn Nhất

“Tình huống máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn là tình huống có thể xảy ra trong ngành hàng không. Năm 2009 cũng do thời tiết mưa lớn, có tàu bay hạ cánh bị trượt khỏi đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tháng 7/2018, một tàu bay đã hạ cánh lệch vị trí tại sân bay Nội Bài do thời tiết xấu.”