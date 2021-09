Điều tra vụ cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 5 người được cứu thoát

Điều tra vụ cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 5 người được cứu thoát

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 08:34 AM (GMT+7)

Lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn, Công an TP Hải Phòng đã kịp thời cứu thoát 5 người trong vụ cháy xảy ra rạng sáng.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h26 ngày 1/9/2021, tại số 1/70 Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Căn nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

Lực lượng chức năng nhanh chống triển khai các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn, Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương triển khai lực lượng, huy động 3 xe chữa cháy và phối hợp với Công an quận Kiến An tiến hành các biện pháp dập tắt đám cháy, không để cháy lan.

Quá trình chữa cháy, các lực lượng đã kịp thời cứu thoát an toàn 5 người gồm anh Đỗ Tiến Oai, sinh năm 1979; chị Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1983; cháu Đỗ Minh Anh, sinh năm 2011; cháu Đỗ Thị An, sinh năm 2016 và cháu Đỗ Văn Lâm, sinh năm 2019.

Đám cháy xảy ra lúc rạng sáng, Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ đã huy động hàng chục cán bộ tiến hành các biện pháp dập lửa

Tất cả những người trên đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không có thương tính nặng và đã ổn định tâm lý.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy.

