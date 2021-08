Vụ cháy tiệm tạp hoá ở Bình Dương: Cả 5 người đều đã tử vong

Thứ Năm, ngày 19/08/2021 09:55 AM (GMT+7)

Sau khi dập tắt ngọn lửa, người dân và cảnh sát đưa 5 nạn nhân đang bất tỉnh đi cấp cứu. Tuy nhiên tất cả đã không qua khỏi.

Sáng nay 19-8, Công an TP.Dĩ An đang phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Bình Dương, cảnh sát PCCC và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người thiệt mạng.

Như CAO đã thông tin, khoảng hơn 22 giờ khuya 18-8, một tiệm tạp hóa trên đường Trần Khánh Dư, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TP.Dĩ An phát ra nhiều tiếng nổ, sau đó phát hỏa.

Căn nhà xảy ra cháy

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, nhiều người đang ngủ bật dậy lao tới hiện trường, người múc nước, người phá cửa… tìm cách cứu những người bên trong.

Cảnh sát PCCC TP.Dĩ An nhanh chóng điều 4 xe nước và các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Ngay sau đó ngọn lửa được dập tắt. Cảnh sát tiến vào kiểm tra, tìm thấy trong nhà có 5 người đều đã bất tỉnh. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Công an khám nghiệm hiện trường

Danh tính các nạn nhân gồm:

Anh Lê Đình Ánh, SN 1977, quê Hà Tĩnh, chủ nhà

Chị Hồ Thị Lam, SN 1978, quê Nghệ An, vợ anh Ánh

Chị Nguyễn Thị Ngọc, SN 2001, cháu chị Lam

Em Lê Hải Yến, SN 2003, con chủ nhà

Em Lê Gia Bảo, SN 2006, con chủ nhà.

Trong đó anh Ánh, chị Lam, chị Ngọc tử vong tại Trung tâm y tế TP Dĩ An. Còn em Bảo và em Yến được chuyển lên tuyến trên nhưng cũng không qua khỏi.

Căn nhà xảy ra cháy rộng khoảng 120 mét vuông, thiết kế 1 trệt 1 gác. Thời điểm xảy ra cháy, 4 người ngủ tầng dưới, 1 người ngủ trên gác.

Được biết, căn nhà này mới xây được khoảng 1 năm, gia đình kinh doanh tạp hoá, chăn ga gối nệm.

