Nhóm lãnh đạo, cán bộ hải quan cửa khẩu quốc tế 'làm luật' hơn 5.000 lượt xe chở quặng

Ngày 7/1, thông tin từ Viện KSND tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xác minh ban đầu xác định, từ tháng 5/2022, Đinh Thị Hòa (43 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite thực hiện dịch vụ khai báo hải quan hàng hóa quá cảnh là quặng Barite cho Công ty Shanghai Chongming Minerals Lao Co.,LTD.

Lo ngại phải hạ tải khi qua cửa khẩu, các nhà xe vận tải quặng cho Công ty Shanghai Chongming Minerals Lao Co., LTD đã nhờ Hòa liên hệ với cán bộ hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (đóng trên địa bàn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) xin cho xe quá tải thông quan.

Cơ quan chức năng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Đinh Thị Hòa về hành vi “đưa hối lộ”

Sau đó, Hòa đã liên hệ với nhiều cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đặt vấn đề cho ô tô chở quặng quá tải không phải hạ tải. Nhận lời Hòa, 3 cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã đồng ý.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, Hòa đã đưa cho các cán bộ hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn hơn 2 tỷ đồng để thực hiện thủ tục thông quan cho hơn 5.000 lượt ô tô chở quặng quá tải tại cửa khẩu này trái quy định.

Nhận được thông tin, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra Công an tỉnh thực hiện khám xét, thu giữ, niêm phong tài liệu theo quy định.

Ngày 29/12/2022, Phòng 3 (Viện KSND tỉnh Nghệ An) tham mưu lãnh đạo Viện KSND tỉnh này phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn về tội "Nhận hối lộ".

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các cán bộ đều thường trú tại TP Vinh, gồm: Phan Văn Nhâm (SN 1964, trú tại phường Hưng Dũng) - Chi cục trưởng; Ngô Xuân Khang (SN 1968, trú tại phường Vinh Tân), - Đội trưởng Đội nghiệp vụ; Đặng Minh Sơn (SN 1973, trú tại phường Trung Đô) - Công chức Đội nghiệp vụ.

Đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Hòa về tội "Đưa hối lộ".

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiếp tục tập trung xác minh, điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

