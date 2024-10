Điều tra: Đột kích điểm 'rút ruột' xe dầu trên Quốc lộ 1 - Bài 2: Cận cảnh việc mua bán dầu

Rút xăng dầu ngay trên quốc lộ Hoạt động mua xăng dầu tại hai địa điểm của bà Lan diễn ra suốt cả ngày. Xăng dầu được chuẩn bị sẵn trong các can nhựa, đến nơi là lấy ra đưa cho người của gia đình bà Lan. Có xe không chuẩn bị mà tấp vào, mở nắp bình xăng rút dầu ngay tại chòi tôn của bà Lan. Con trai bà Lan đưa ống rút trực tiếp từ bình dầu của một xe đầu kéo vào trưa 17-10 Khoảng 14 giờ ngày 10-10, chúng tôi ghi nhận xe đầu kéo tấp vào chòi tôn. Lúc này con trai bà Lan xuất hiện và mang ống, can nhựa ra cho tài xế thực hiện việc rút xăng trong bình chứa của xe, nhận tiền từ con bà Lan. Trưa 17-10, con trai bà Lan từ nhà mang hai can nhựa rỗng đi đến khu vực chòi tôn. Ngay sau đó, xe đầu kéo biển số tỉnh Tiền Giang tấp vào. Tài xế xuống xe, mở nắp bình nhiên liệu cho con trai bà Lan hút chất đốt từ trong ra. Khi đầy hai can loại 30 lít, Hùng giao tiền cho tài xế và chiếc xe đầu kéo nhanh chóng rời đi.