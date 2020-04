Điều đặc biệt: Sản phụ sinh 3 bé trai khi đang cách ly

Chủ Nhật, ngày 05/04/2020 00:30 AM (GMT+7)

Một sản phụ ở Hà Nội vừa được bác sĩ thực hiện ca mổ sinh 3 thành công khi đang trong thời gian cách ly phòng dịch Covid-19.

Tối 4/4, bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ sinh 3 cho sản phụ Tô Thị Huyền T. (SN 1994, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Điều đặc biệt của ca mổ này là các bác sĩ thực hiện khi sản phụ đang trong thời gian cách ly phòng dịch Covid-19.

Theo bác sĩ Thường, trước đó sản phụ mang tam thai tự nhiên. Tuy nhiên, do sản phụ bị tiểu đường thai kỳ nên các ngày 18/3 và 25/3 đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám. Do có yếu tố dịch tễ nên sản phụ được cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, an ninh – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Một trong ba bé chào đời tại khu cách ly

Ngày 1/4, sản phụ có biểu hiện chuyển dạ nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Sau khi hội chẩn, bệnh viện quyết định thực hiện ca mổ tại phòng áp lực âm dành cho sản phụ nghi nhiễm Covid-19 vào chiều 3/4.

Sau gần 1 tiếng thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ lần lượt lấy ra 3 bé trai với cân nặng là 2,1kg; 1,8kg và 1,4kg. Gia đình đặt tên cho các con lần lượt là Tôm, Cua, Cá.

Theo bác sĩ Thường, do sinh non, mẹ có bệnh lý nền lại thêm có yếu tố nghi ngờ dịch tễ nên công tác kiểm soát nhiễm khuẩn hết sức nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ, cho trẻ sinh non và đảm bảo tuân thủ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Hiện sản phụ sau mổ ổn định, được theo dõi và chăm sóc tại đơn nguyên Sản nCoV. Còn các bé được đón về Khoa Sơ sinh theo dõi chăm sóc tại phòng riêng.

