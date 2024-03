Diện mạo thành phố thứ 5 của Bình Dương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Theo phương án Chính phủ trình, phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Điền và An Tây (Ảnh: Quốc Chiến)

Phường An Điền có 31,22 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 25.363 người; phường An Tây có 44,01 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 41.917 người. TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 234,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364.578 người của thị xã Bến Cát (Ảnh: Quốc Chiến)

Đây cũng là vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ; vùng bảo vệ cảnh quan dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và cảnh quan nông nghiệp ngoại vi. (Trong ảnh: Trường Đại học Việt Đức tọa lạc tại phường Thới Hòa, TP Bến Cát)

Đây cũng là vị trí có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, đô thị hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. (Trong ảnh: Lãnh đạo TP Bến Cát tặng quà lưu niệm cho Bí thư phụ trách kinh tế của Đại sứ quán Ba Lan và lãnh đạo Công ty ILD Coffee chuyên sản xuất cà phê lạnh của Ba Lan đến tìm hiểu đầu tư

Hiện tại, Bến Cát có 8 khu công nghiệp và 1 khu sản xuất tập trung, giải quyết việc làm cho khoảng 180.000 lao động; có 5.985 dự án đầu tư, trong đó, có 5.186 dự án trong nước với tổng số vốn gần 55 tỉ đồng và 799 dự án nước ngoài với tổng vốn 9,28 tỉ USD (Trong ảnh: Các cấp Công đoàn và chính quyền địa phương tặng quà cho công nhân dịp Tết nguyên đán 2024)

Định hướng phát triển đô thị Bến Cát đến 2030 là đô thị công nghiệp - dịch vụ; đến 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông; có hệ thống giao thông đường bộ phát triển mạnh, kết nối thông suốt với các tuyến đường trọng điểm, các khu công nghiệp, đô thị phía Nam của tỉnh, với TP HCM, tỉnh Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên (Trong ảnh: Một đoạn đường Vành đai 4 nối đường 10 làn xe Mỹ Phước- Bàu Bàng đi qua địa bàn KCN Mỹ Phước, TP Bến Cát)

Như vậy tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 5 thành phố (Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát) và 4 huyện (Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo); 91 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 47 phường, 5 thị trấn và 39 xã.

Bến Cát là một trong 5 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng TP HCM.

