Điện lực Phú Yên nói gì sau vụ tai nạn lao động khiến hai nhân viên thương vong?

Theo văn bản này, 17h23’ chiều 4/9, Trạm biến áp 110kV Tuy An bị sự cố kỹ thuật, nên Chi nhánh Điện lực Tuy An tiến hành kiểm tra và phát hiện đứt dây dẫn 2 pha A – B tại cột 115/482/TAN ở thôn Phú Điềm, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Một tổ công tác gồm 6 nhân viên do ông Bùi Quốc Cường được phân công xử lý sự cố đã đến hiện trường, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn lao động theo quy định trước khi tiến hành các thao tác kỹ thuật từ lúc 3h01’ ngày 5/9.

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: Vũ Xuân.

Sau khi thực hiện kết nối và căng lại dây dẫn pha B, tổ công tác tiếp tục kết nối và căng dây pha A, nhưng khi đưa dây lên cột 115/482/TAN vào lúc 5h30’ sáng cùng ngày, thì 4 đồng nghiệp phát hiện ông Bùi Quốc Cường và Võ Thanh Phong ngã quỵ xuống.

Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, nhưng ông Bùi Quốc Cường đã tử vong, riêng ông Võ Thanh Phong đã hồi phục sức khỏe, đang được tiếp tục điều trị nội trú.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Yên động viên, chia sẻ nỗi đau gia đình ông Bùi Quốc Cường.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động, Công ty Điện lực Phú Yên phân công tổ công tác khác tiếp tục khắc phục sự cố kỹ thuật, dự kiến đến 17h chiều nay 5/9 sẽ cấp điện an toàn trở lại cho khách hàng ở thôn Phú Điềm, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.

Công ty Điện lực Phú Yên đã đến thăm, động viên, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ gia đình nạn nhân Bùi Quốc Cường 50 triệu đồng, hỗ trợ tai nạn cho ông Võ Thanh Phong 25 triệu đồng. Công đoàn và Công ty Điện lực Phú Yên vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp mỗi người một ngày lương thu nhập để hỗ trợ cho hai trường hợp nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]